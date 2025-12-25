قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟

عمرو أديب ولميس الحديدي
عمرو أديب ولميس الحديدي
محمد البدوي

شهد الوسطان الفني والإعلامي حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن انفصال عدد من الأسماء البارزة، في مشهد وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«الانفصال المزدوج» أو «اليوم الكبيس» على الفن والإعلام، وذلك عقب الإعلان عن طلاق الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، إلى جانب انفصال الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى.

 طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي

وأثار خبر طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي اهتمامًا كبيرًا، خاصة أنه جاء بعد زواج استمر لأكثر من 25 عامًا، شكّلا خلالها واحدًا من أشهر الثنائيات في المشهد الإعلامي المصري، وحرصا طوال تلك السنوات على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدة نسبيًا عن الأضواء.

 

طلاق الإعلامي عمرو أديب

وشهد خبر طلاق الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي موجة واسعة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر اسماهما محركات البحث وتبادل المستخدمون التعليقات والتكهنات حول تفاصيل الانفصال، خاصة في ظل المكانة الإعلامية البارزة التي يتمتع بها الطرفان.

زواج استمرت لأكثر من 25 عامًا
 

وجاء الإعلان عن الطلاق بعد مسيرة زواج استمرت لأكثر من 25 عامًا، شكّلا خلالها ثنائيًا معروفًا في الوسط الإعلامي، وحرصا في أغلب الأوقات على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدة عن الأضواء، مع ظهور محدود في مناسبات عائلية أو أحداث عامة.

 خبر انفصال الفنان شريف سلامة

وفي التوقيت نفسه، تفاعل الجمهور مع خبر انفصال الفنان شريف سلامة عن الفنانة داليا مصطفى، بعد سنوات طويلة من الزواج، قدّما خلالها نموذجًا لأسرة فنية حظيت بتعاطف واحترام المتابعين، لا سيما مع حرصهما الدائم على الظهور بصورة عائلية مستقرة.

احترام الخصوصية الشخصية

وتصدرت أخبار الانفصالين مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن دهشتهم من تزامن الحدثين، بينما دعا آخرون إلى احترام الخصوصية الشخصية، مؤكدين أن الانفصال يظل قرارًا إنسانيًا لا يرتبط بالشهرة أو الظهور الإعلامي.

ويعكس هذا التفاعل الواسع حجم الاهتمام الذي يحظى به نجوم الفن والإعلام، إذ تتحول أخبارهم الشخصية سريعًا إلى حديث الرأي العام، وسط مطالبات متزايدة بعدم الخوض في التفاصيل الخاصة، والاكتفاء بتمنيات الخير للطرفين في مراحلهم المقبلة.

عمرو أديب عمرو أديب ولميس الحديدي شريف سلامة الفنان شريف سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد