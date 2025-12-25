انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟

شهد الوسطان الفني والإعلامي حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن انفصال عدد من الأسماء البارزة، في مشهد وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«الانفصال المزدوج» أو «اليوم الكبيس» على الفن والإعلام، وذلك عقب الإعلان عن طلاق الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، إلى جانب انفصال الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى.

طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي

وأثار خبر طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي اهتمامًا كبيرًا، خاصة أنه جاء بعد زواج استمر لأكثر من 25 عامًا، شكّلا خلالها واحدًا من أشهر الثنائيات في المشهد الإعلامي المصري، وحرصا طوال تلك السنوات على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدة نسبيًا عن الأضواء.

طلاق الإعلامي عمرو أديب

وشهد خبر طلاق الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي موجة واسعة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر اسماهما محركات البحث وتبادل المستخدمون التعليقات والتكهنات حول تفاصيل الانفصال، خاصة في ظل المكانة الإعلامية البارزة التي يتمتع بها الطرفان.

زواج استمرت لأكثر من 25 عامًا



وجاء الإعلان عن الطلاق بعد مسيرة زواج استمرت لأكثر من 25 عامًا، شكّلا خلالها ثنائيًا معروفًا في الوسط الإعلامي، وحرصا في أغلب الأوقات على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدة عن الأضواء، مع ظهور محدود في مناسبات عائلية أو أحداث عامة.

خبر انفصال الفنان شريف سلامة

وفي التوقيت نفسه، تفاعل الجمهور مع خبر انفصال الفنان شريف سلامة عن الفنانة داليا مصطفى، بعد سنوات طويلة من الزواج، قدّما خلالها نموذجًا لأسرة فنية حظيت بتعاطف واحترام المتابعين، لا سيما مع حرصهما الدائم على الظهور بصورة عائلية مستقرة.

احترام الخصوصية الشخصية

وتصدرت أخبار الانفصالين مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن دهشتهم من تزامن الحدثين، بينما دعا آخرون إلى احترام الخصوصية الشخصية، مؤكدين أن الانفصال يظل قرارًا إنسانيًا لا يرتبط بالشهرة أو الظهور الإعلامي.

ويعكس هذا التفاعل الواسع حجم الاهتمام الذي يحظى به نجوم الفن والإعلام، إذ تتحول أخبارهم الشخصية سريعًا إلى حديث الرأي العام، وسط مطالبات متزايدة بعدم الخوض في التفاصيل الخاصة، والاكتفاء بتمنيات الخير للطرفين في مراحلهم المقبلة.