محمود عاشور وحسام عزب مساعدا VAR في بمواجهتين بكأس الأمم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين الحكم المصري محمود عاشور مساعدًا لحكم الفيديو "VAR" بمواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية بالدور الأول لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، كما أعلن "كاف" تعيين الحكم المصري حسام عزب حجاج مساعدًا لحكم الفيديو "VAR" بمواجهة نيجيريا وتونس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويدير مباراة نيجيريا وتونس ضمن منافسات المجموعة الثالثة الحكم المالي بابو تراوري ويعاونه مواطنه موديبو ساماكي والتوجولي جوناثان كوفي، والحكم الرابع الكونغولي جان جاك ندالا، بينما تم اختيار السنغالي عيسى سي حكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه حسام عزب.

بينما يدير مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة الرابعة الحكم الجزائري لحلو بن براهيم ويعاونه مواطنوه المساعدان عباس زهروني وعادل البنا، والحكم الرابع مصطفى غربال، بينما تم اختيار الليبي أحمد عبد الرازق الشلماني حكم فيديو مساعد "VAR" ويعاونه محمود عاشور.

وتعد المواجهتان من أبرز قمم الدور الأول، حيث يتنافس منتخبا نيجيريا وتونس على قمة المجموعة الثالثة، بعد فوز نيجيريا بهدفين مقابل هدف على تنزانيا في الجولة الأولى، وفوز تونس على أوغندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة ذاتها، بينما يتنافس منتخبا السنغال والكونغو الديمقراطية على قمة المجموعة الرابعة، بعد فوز السنغال على بوتسوانا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وفوز الكونغو الديمقراطية على بنين بهدف نظيف في الجولة ذاتها.