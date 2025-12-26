مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 حالة من الزخم الكروي الكبير، مع إقامة عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات القارية والمحلية، ويأتي في مقدمتها مواجهة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، إلى جانب قمة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، فضلًا عن لقاءات مهمة في الدوري السعودي وكأس مصر.

مواجهات قوية في كأس أمم أفريقيا 2025

تتواصل اليوم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تقام أربع مباريات مرتقبة قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة والتأهل للدور التالي.

وتنطلق المواجهات بلقاء أنجولا وزيمبابوي في الثانية والنصف عصرًا، قبل أن تتجه الأنظار في الخامسة مساءً إلى مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، والتي تعد من أبرز مباريات الجولة، في ظل سعي الفراعنة لتعزيز فرصهم في التأهل.

وتستكمل المباريات بمواجهة زامبيا وجزر القمر في السابعة والنصف مساءً، بينما تختتم الجولة بلقاء قوي يجمع منتخب المغرب مع مالي في العاشرة مساءً.

وتُنقل جميع مباريات البطولة عبر قنوات beIN Sports HD MAX.

قمة منتظرة في الدوري الإنجليزي

على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، تتجه أنظار عشاق البريميرليج إلى مواجهة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، والتي تقام في تمام العاشرة مساءً. ويسعى الفريقان لحصد ثلاث نقاط ثمينة في صراع المراكز المتقدمة، وسط ترقب جماهيري كبير للمباراة.

منافسات متواصلة في الدوري السعودي



الدوري السعودي يشهد اليوم ثلاث مواجهات مهمة، حيث يلتقي الفتح مع الأهلي في الثالثة وخمس دقائق عصرًا، ثم مباراة الخلود أمام التعاون في الخامسة مساءً، بينما يخوض الهلال اختبارًا جديدًا عندما يواجه الخليج في السابعة والنصف مساءً.

لقاء وحيد في كأس مصر

وفي إطار منافسات كأس مصر، تقام مباراة واحدة تجمع فريق زد مع ألو إيجيبت في الثانية والنصف عصرًا، ضمن مواجهات الدور الحالي من البطولة.



