تمت المهمة.. خالد مرتجي ينشر صورا مع زيزو ونجوم الأهلي بعد السوبر

شارك خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، متابعيه، صورا مع أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ومحمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، وذلك من على منصة التتويج بالسوبر المصري، الذي حصده الأهلي بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة.

وعلق خالد مرتجي، على الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً، "تمت المهمة".

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.