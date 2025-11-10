3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

عاشت جماهير نادي الزمالك ليلة حزينة بعد خسارة فريقها لقب السوبر المصري أمام الغريم التقليدي الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالإمارات، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

كشف مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء أن مجلس إدارة الزمالك قرر اتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة عقب خسارة لقب السوبر، يأتي على رأسها حل أزمة إيقاف القيد لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن القرار الثاني يتعلق بمصير المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، إذ من المقرر عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة بين مجلس الإدارة والمدير الرياضي جون إدوارد لحسم موقف الجهاز الفني، سواء بالإبقاء على عبد الرؤوف أو التعاقد مع مدرب جديد، أجنبي أو محلي.

وأضاف المصدر أن عبد الرؤوف لا يزال يحظى بثقة الإدارة، رغم رغبة جون إدوارد في الاستعانة بمدرب أجنبي.

أما القرار الثالث، فتمثل في رفض توقيع أي عقوبات على اللاعبين عقب خسارة السوبر، رغبة في الحفاظ على استقرار الفريق ودعمه نفسيًا لتجاوز آثار الهزيمة والاستعداد بقوة للمنافسات المقبلة.



