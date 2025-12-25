رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع سير العمل بعدد من القطاعات

تابع المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سير العمل بعدد من مواقع العمل، حيث شملت الجولة في مستهلها قطاع التخطيط، والذي يضم المخطط العام، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والتحليل الهيدروليكي، والأصول والأملاك، واطّلع رئيس الشركة على خطط التوسع وتطوير البنية التحتية لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وآليات دعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء، والتخطيط الأمثل للمشروعات، والإدارة الرشيدة للأصول والموارد، مؤكداً على الدور المحوري لهذه الإدارات في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الاستدامة.

كما شملت الجولة مركز خدمة عملاء الكيت كات، والذي يخدم مناطق المهندسين والعجوزة والكيت كات، حيث تفقد رئيس مياه الشرب بالجيزة سير العمل داخل المركز، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل سداد فواتير الاستهلاك، والتعاقدات على مياه الشرب والصرف الصحي، وتسجيل قراءات العدادات، وإعادة فتح المياه، وخدمات حبس المياه، واستخراج شهادات البيانات، والاستعلام عن فواتير الاستهلاك، ونقل ملكية الاشتراك، وتصحيح البيانات، واستبدال أقطار الوصلات أو العدادات، مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز الخدمات للمواطنين والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمة.

وشملت المتابعة شبكات مياه إمبابة، حيث تابع المهندس محمد حفناوي، كفاءة تشغيل الشبكات وسرعة الاستجابة للأعطال والشكاوى، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين ضغوط المياه للمواطنين.

واختتم رئيس مياه الشرب بالجيزة جولته بمتابعة مركز تدريب الكيت كات، حيث اطلع على البرامج التدريبية وخطط رفع كفاءة العاملين وبناء القدرات الفنية والإدارية، مؤكداً أن التدريب المستمر يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للتدريب بالشركة حاصلة على شهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018، وشهادة الأيزو ISO 9001:2015، إلى جانب اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وذلك تأكيداً على التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة في منظومة التدريب وتنمية الموارد البشرية.