قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء بين الشرع ونتنياهو.. توقعات بتوقيع اتفاق أمني بعد أسابيع من المحادثات
ما هي العقوبة الشرعية للاعتداء على الأطفال.. د. عطية لاشين يوضح
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الرؤية على الطرق حتى العاشرة صباحا
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين في حي التفاح بغزة
فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة
300 ألف حالة خلع سنويا في مصر.. هل القائمة والذهب السبب؟
دعاء الجمعة الأولى في رجب مستجاب.. بـ10 كلمات تفتح لك أبواب السماء
أعلى سعر دولار اليوم 26-12-2025
العاصمة الجديدة.. نموذج متكامل للمجتمعات العمرانية المستدامة
حريق كبير في منشأة ناصر.. صور
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الرؤية على الطرق حتى العاشرة صباحا

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة اعتباراً من (الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب.

تحذير من الشبورة المائية

وتؤدي الشبوة الكثيفة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق؛ لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

ومن المتوقع أن تشهد معظم الأنحاء غدا الجمعة استقرارًا في حالة الطقس. حيث تسود أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار. مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 21 درجة.
 

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

توقعات درجات الحرارة تشهد درجات الحرارة استقراراً نسبياً خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 19 و20 درجة، بينما تنخفض الصغرى لتصل إلى 10 درجات. وفي شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة الصغرى إلى مستويات شديدة البرودة حيث تسجل 6 درجات مئوية فقط، فيما تظل الأجواء أكثر دفئاً في جنوب الصعيد بعظمى تتراوح بين 22 و24 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية القاهرة الكبرى انخفاض الرؤية الأفقية حالة الطقس أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

ترشيحاتنا

حبس

الراجل مات.. قرار بشأن المتهم بدهس شخص بسيارته في القاهرة

دجال

قرار بشأن نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم علاجهم روحانيا بالإسكندرية

الرقابة الإدارية

رئيس الرقابة الإدارية: مصر تولي منع ومكافحة الفساد أهمية بالغة باعتباره ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

بالصور

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك

لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرومي

لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرمى على سفرتك
لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرمى على سفرتك
لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرمى على سفرتك

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد