بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الرؤية على الطرق حتى العاشرة صباحا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة اعتباراً من (الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب.

تحذير من الشبورة المائية

وتؤدي الشبوة الكثيفة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق؛ لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

ومن المتوقع أن تشهد معظم الأنحاء غدا الجمعة استقرارًا في حالة الطقس. حيث تسود أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار. مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 21 درجة.



تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

توقعات درجات الحرارة تشهد درجات الحرارة استقراراً نسبياً خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 19 و20 درجة، بينما تنخفض الصغرى لتصل إلى 10 درجات. وفي شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة الصغرى إلى مستويات شديدة البرودة حيث تسجل 6 درجات مئوية فقط، فيما تظل الأجواء أكثر دفئاً في جنوب الصعيد بعظمى تتراوح بين 22 و24 درجة.