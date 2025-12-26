الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين في حي التفاح بغزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في شرق حي التفاح بمدينة غزة، تضمنت أمر إخلاء لمربع سكني كامل في المنطقة التي يصفها بـالآمنة شرق حي التفاح، تمهيدا لنسفه، ولتوسيع ما يسمى "المكعبات الصفراء" لمسافة إضافية تزيد على 100 متر، وبعرض يزيد على 300 متر.



وبدأت حركة نزوح واسعة لمئات العائلات من شرق حي التفاح.

من ناحية أخرى، انقطعت الكهرباء عن مستشفى "العودة" في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة، مساء اليوم، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، بعد أن لم يسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الكميات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى لتعطيل خدمات الطاقة في المستشفى.



وأفادت مصادر طبية في المستشفى، بأن المولدات توقفت عن العمل بالكامل بعد استهلاك آخر كميات الوقود المتاحة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أقسام المستشفى باستثناء الخدمات التي تعتمد على بطاريات احتياطية محدودة، في وقت تتزايد فيه احتياجات المرضى الوافدين وذوي الحالات الحرجة.



وأكدت إدارة المستشفى أن استمرار انقطاع الكهرباء يعرّض حياة المرضى للخطر، خصوصا في أقسام العناية المركزة والأطفال والعمليات الجراحية، داعية المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية للتدخل الفوري وضغط الاحتلال للسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات.



في سياق آخر، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه استلمت من مركز طوارئ بير نبالا، شمال غرب محافظة القدس بالضفة الغربية المحتلة، إصابة لطفل (17 عاما)، أصيب بثلاث رصاصات في اليد والصدر والرجل، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وقالت محافظة القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس - إن قوات الاحتلال اقتحمت، بلدتي الجيب وبير نبالا، واندلعت مواجهات، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص، اعتقلت أحدهما لم تعرف هويته.



وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مركزا صحيا في بير نبالا.

وفي السياق، نكلت قوات الاحتلال بشاب عند مدخل حي عويس في رأس العامود ببلدة سلوان، وأغلقت الطريق المؤدي إلى الحي.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، حاجزا عسكريا على مدخل قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم.



وأفاد رئيس مجلس قروي المنشية خضر أبو ديه، بأن قوات الاحتلال أوقفت على الحاجز المركبات وفتشتها ودققت في هويات الفلسطينيين، ما تسبب في خلق أزمة مرورية.



يشار إلى أن مدخل المنشية بعد الساعة السابعة مساء، يصبح الوحيد لكل القرى والبلدات من بيت فحار، مراح رباح، حتى بلدتي صوريف وسعير شمال الخليل.