لقاء بين الشرع ونتنياهو.. توقعات بتوقيع اتفاق أمني بعد أسابيع من المحادثات
ما هي العقوبة الشرعية للاعتداء على الأطفال.. د. عطية لاشين يوضح
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الرؤية على الطرق حتى العاشرة صباحا
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين في حي التفاح بغزة
فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة
300 ألف حالة خلع سنويا في مصر.. هل القائمة والذهب السبب؟
دعاء الجمعة الأولى في رجب مستجاب.. بـ10 كلمات تفتح لك أبواب السماء
أعلى سعر دولار اليوم 26-12-2025
العاصمة الجديدة.. نموذج متكامل للمجتمعات العمرانية المستدامة
حريق كبير في منشأة ناصر.. صور
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
أخبار العالم

لقاء بين الشرع ونتنياهو.. توقعات بتوقيع اتفاق أمني بعد أسابيع من المحادثات

أحمد الشرع و نتنياهو
أحمد الشرع و نتنياهو
فرناس حفظي

كشف مصدر سوري مقرب من الرئيس أحمد الشرع أن المحادثات الجارية بين سوريا وإسرائيل بشأن التوصل إلى اتفاق أمني شهدت تقدما ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، مرجحا التوقيع عليه في المستقبل القريب.


وأوضح المصدر، في تصريحات لقناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية، أن هذا التقدم يعود إلى جهود مكثفة بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الاتفاق المرتقب قد يتضمن ملحقا دبلوماسيا، وأن توقيعه قد يتم خلال اجتماع سوريإسرائيلي رفيع المستوى يعقد في إحدى الدول الأوروبية.


ولم يستبعد المصدر إمكانية أن يوقع الاتفاق خلال لقاء مباشر يجمع الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أعلن، الشهر الماضي، أن دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل يستند إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 مع إدخال تعديلات محدودة، ودون إنشاء مناطق عازلة، وذلك بحلول نهاية العام.


في المقابل ترفض إسرائيل مطلب دمشق بانسحاب قواتها من جميع المواقع التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وتفيد مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب قد تنسحب من بعض النقاط التسع التي تسيطر عليها حاليًا، لكن فقط في إطار «اتفاق سلام كامل» وليس اتفاقًا أمنيًا، وفق ما نقلته قناة «آي 24 نيوز».

الرئيس أحمد الشرع إسرائيل سوريا اتفاق أمني الرئيس الأميركي دونالد ترامب نتنياهو الشرع

