الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ضياء رشوان: استقبال نتنياهو لترامب في 29 ديسمبر شرارة لانطلاق المرحلة الثانية في غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان
هاني حسين

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أكثر من مرة برغبته في المفاوضات مع إيران وأن يوقع معها اتفاقا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، يبدو من كل الشواهد، أن الإدارة الأمريكية حسمت أمرها، بأن المرحلة الثانية ستبدأ في بداية يناير، واستقبال ترامب لنتنياهو في 29 ديسمبر سيكون شرارة البدء الذي لن يكون هناك لبس فيه، بحيث تبدأ المرحلة الثانية، ويريد نتنياهو أن يبعد أنظار الولايات ورئيسها عن اتفاق غزة، ويريد أن يذهب بعيدا ويشعل نارا تمتد لتصل مرة أخرى إلى غزة".

وأوضح، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل عملي، وهو غارق في التفاصيل المهمة للمنطقة، وسيكمل عاما على حكمه في يناير المقبل، ولم يصدر طوال هذا العام أي وثيقة تحمل اسمه في السياسة الخارجية سوى هذه الخطة، وباقي التدخلات كانت شفوية أو مباحثات بين مسؤوليه مع الروس والأوكرانيين أو في تايلاند وكمبوديا، أو الهند وباكستان، ولكن الوثيقة الوحيدة التي حملت اسمه كانت خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، وتحدث عن الشرق الأوسط أكثر مما تحدث عن أي نزاع آخر.

وواصل: "الرئيس ترامب حريص على أن يكمل ما يعتقد أنه حل تاريخي، حيث يتحدث عن أنه يريد إنهاء صراع امتد لـ3 آلاف عام، وبالتالي، لن يترك نتنياهو يفسد عليه هذا الأمر، وبخاصة أنه ليس مدينا للوبيات الصهيونية واليهودية داخل أمريكا بنجاحه، فهو متحرر منها أكثر من كل الذين يأتون من مؤسسة، سواء الحزب الديموقراطي أو الحزب الجمهوري".

ضياء رشوان غزة قطاع غزة اخبار التوك شو نتنياهو

