ضياء رشوان: إعلان «الخطوط الحمراء» يعكس جدية مصر في حماية أمنها القومي

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إعلان أي دولة عن خط أحمر في أحد الملفات يعكس إدراكها لارتباط هذا الملف بشكل مباشر بأمنها القومي، ويبعث برسالة واضحة حول خطورة تجاوزه.

وقال “رشوان”، في مقابلة على قناة "إكسترا نيوز"، إن الخطوط الحمراء التي تعلنها مصر تؤكد لجميع الأطراف جدية الدولة في الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية أمنها القومي.

وأوضح أن مفهوم الردع يقوم على امتلاك القدرة والقوة الكفيلة بمنع أي طرف من التفكير في استخدام القوة ضد الدولة، مشيرًا إلى أن الردع الفعّال هو أحد أدوات حماية الأمن القومي.

وأشار إلى أن دبلوماسية "الخطوط الحمراء" بدأت في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف ليبيا، من خلال إعلان خط "سرت –الجفرة" في عمق الأراضي الليبية، كإشارة واضحة لحدود الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن هذه الدبلوماسية جرى توظيفها لاحقًا في ملفات إقليمية أخرى، من بينها السودان وقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر استخدمت مصطلح الخط الأحمر في غزة لمنع تهجير السكان والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية.