المصريون في الكويت يبدأون التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة لانتخابات النواب
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى
الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم
مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
ضياء رشوان: إعلان «الخطوط الحمراء» يعكس جدية مصر في حماية أمنها القومي

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إعلان أي دولة عن خط أحمر في أحد الملفات يعكس إدراكها لارتباط هذا الملف بشكل مباشر بأمنها القومي، ويبعث برسالة واضحة حول خطورة تجاوزه.

وقال “رشوان”، في مقابلة على قناة "إكسترا نيوز"، إن الخطوط الحمراء التي تعلنها مصر تؤكد لجميع الأطراف جدية الدولة في الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية أمنها القومي.

وأوضح أن مفهوم الردع يقوم على امتلاك القدرة والقوة الكفيلة بمنع أي طرف من التفكير في استخدام القوة ضد الدولة، مشيرًا إلى أن الردع الفعّال هو أحد أدوات حماية الأمن القومي.

وأشار إلى أن دبلوماسية "الخطوط الحمراء" بدأت في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف ليبيا، من خلال إعلان خط "سرت –الجفرة" في عمق الأراضي الليبية، كإشارة واضحة لحدود الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن هذه الدبلوماسية جرى توظيفها لاحقًا في ملفات إقليمية أخرى، من بينها السودان وقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر استخدمت مصطلح الخط الأحمر في غزة لمنع تهجير السكان والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية.

