ضياء رشوان: الخطوط الحمراء التي تتخذها مصر تؤكد لمختلف الاطراف أنها جادة في الدفاع عن مصالحها

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن إعلان أي دولة لخط أحمر في أي ملف، يؤكد أن الدولة تعتبر أن الملف يرتبط بامنها القومي .

وقال ضياء رشوان في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" الخطوط الحمراء التي تتخذها مصر تؤكد لمختلف الاطراف أن مصر جادة في الدفاع عن مصالحها ".

وتابع ضياء رشوان :" الردع يعني امتلاك القدرة والقوة لحماية الامن القومي وردع أي طرف على استخدام القوة ضدك ".



وأكمل ضياء رشوان :" دبلوماسية الخطوط الحمراء بدأت في عهد الرئيس السيسي في ليبيا وهو خط سرت الجفرة في عمق الأراضي الليبية ".

ولفت ضياء رشوان :" دبلوماسية الخطوط الحمراء تم استخدامها في ليبيا والسودان وغزة "، مضيفا:" مصر استخدمت مصطلح الخط الاحمر في غزة لمنع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية “.