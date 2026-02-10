رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وفداً إماراتيا رفيع المستوى برئاسة المستشار محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك بحضور القاضي/ محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والسادة القضاة معتز مبروك و محمد هلالي و محمد حسن عبد اللطيف و أحمد رفعت و خالد فاروق و حسام الجيزاوي و مصطفى عبيد نواب رئيس المحكمة.

وضم الوفد المرافق لرئيس المحكمة العليا كلاً من القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، محمد سعيد الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة، والتي تجسد عمق الروابط التاريخية والتعاون الوثيق لترسيخ قيم العدالة بين بلدينا الشقيقين.

من جانبه، أبدى المستشار محمد حمد البادي الظاهري تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بمكانة القضاء المصري، معبرا عن بالغ سعادته بزيارة هذا الصرح القضائي الشامخ، وما شهده من إرث قانوني ومعرفي استثنائي يبعث على الفخر.

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية في مكتبة محكمة النقض التاريخية، حيث اطلعوا على ما تقتنيه من نفائس تراثية، وموسوعات قانونية نادرة، وأحكام تاريخية تمثل إرثاً قانونياً ضخماً يخدم الباحثين ورجال القضاء في العالم العربي كافة، وقد أبدى الوفد إعجاباً بالتنظيم والمحتوى المعرفي للمكتبة.

وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية كما حرصا على التقاط الصور في قاعة "عبد العزيز باشا فهمي" العريقة بمقر محكمة النقض؛ تخليداً لهذه الزيارة الأخوية في القاعة التي تحمل اسم أول رئيس لمحكمة النقض المصرية، وأحد رموز القانون والعدالة في الوطن العربي.