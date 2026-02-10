قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات

رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية بالامارات
رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية بالامارات
كتب محمد عبدالله :

استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وفداً إماراتيا رفيع المستوى برئاسة المستشار محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك بحضور القاضي/ محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والسادة القضاة معتز مبروك و محمد هلالي و محمد حسن عبد اللطيف و أحمد رفعت و خالد فاروق و حسام الجيزاوي و مصطفى عبيد نواب رئيس المحكمة.

وضم الوفد المرافق لرئيس المحكمة العليا كلاً من القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، محمد سعيد الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة، والتي تجسد عمق الروابط التاريخية والتعاون الوثيق لترسيخ قيم العدالة بين بلدينا الشقيقين.

من جانبه، أبدى المستشار محمد حمد البادي الظاهري تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بمكانة القضاء المصري، معبرا عن بالغ سعادته بزيارة هذا الصرح القضائي الشامخ، وما شهده من إرث قانوني ومعرفي استثنائي يبعث على الفخر.

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية في مكتبة محكمة النقض التاريخية، حيث اطلعوا على ما تقتنيه من نفائس تراثية، وموسوعات قانونية نادرة، وأحكام تاريخية تمثل إرثاً قانونياً ضخماً يخدم الباحثين ورجال القضاء في العالم العربي كافة، وقد أبدى الوفد إعجاباً بالتنظيم والمحتوى المعرفي للمكتبة.

وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية كما حرصا على التقاط الصور  في قاعة "عبد العزيز باشا فهمي" العريقة بمقر محكمة النقض؛ تخليداً لهذه الزيارة الأخوية في القاعة التي تحمل اسم أول رئيس لمحكمة النقض المصرية، وأحد رموز القانون والعدالة في الوطن العربي.

نيابة الإمارات الاتخادية مجلس القضاء الأعلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

نائب بالشيوخ: التعديل الوزاري فرصة حقيقية للاستجابة لمطالب الشعب ونتمنى التوفيق للحكومة الجديدة

وزارة الشئون النيابية

"توعية وتواصل".. الشئون النيابية توضح التطور التاريخي للفصل في صحة عضوية النواب

مجلس النواب

مشروع قانون لتعديل «الباعة الجائلين».. رسوم مبسطة وإعفاء ضريبي

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد