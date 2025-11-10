4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟

توج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب باللقب السادس عشر في تاريخه من بطولة السوبر المصري وذلك بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين مساء أمس الأحد في الإمارات.

أحرز ثنائية النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة اتجاه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبين إياه بضرورة مراجعة حساباتهم وترتيب أوراق البيت الأبيض.

ملف المدرب الأجنبي في الزمالك

طالب عشاق نادي الزمالك مجلس الإدارة بضرورة الإسراع في حسم ملف التعاقد مع مدرب أجنبي خلال فترة التوقف الدولي.

وشملت المطالب عدم التفريط في أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت في نادي الزمالك والاستعانة بخدماته في الجهاز المعاون للمدرب الأجنبي باعتباره أحد الكوادر الشابة في مجال التدريب.

ملف تسويق لاعبي الزمالك

تضمنت المطالب أيضا تسويق اللاعبين الذين لم يثبتوا جدارتهم منذ التعاقد معهم من جانب المدير الرياضي في نادي الزمالك جون إدوارد.

وجاء علي قائمة تسويق اللاعبين الذين لم يثبتوا جدارتهم عمرو ناصر وشيكو بانزا.

ملف التعاقد مع الصفقات في يناير

يحتاج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي تدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي خلال فترة انتقالات اللاعبين في شهر يناير المقبل بلاعبين من نوعية السوبر.

ومن المراكز التي يحتاج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتعاقد معها في الميركاتو الشتوي خط الهجوم نظرا لتراجع مستوي ناصر منسي وتلويحه بالرحيل عن القلعة البيضاء.

أيضا يحتاج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي التعاقد مع صفقات فى خط الدفاع في ظل رغبة حسام عبد المجيد في خوض تجربة احترافية إلي جانب عدم خبرات محمد اسماعيل في الخط الخلفي.

التوقف الدولي

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك استغلال فترة التوقف الدولي لخوض منتخب مصر الوطني الأول بقيادة حسام حسن والثاني بقيادة حلمي طولان معسكرا تدريبياً يتخلله المشاركة في دورة الإمارات الودية الدولية ووديتي الجزائر.

فترة التوقف الدولي تعتبر فرصة كبيرة أمام نادي الزمالك لاعادة توازنه بعد فقدان لقب كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.



وبات استغلال فترة التوقف الدولي علامة فارقة أمام فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وإعادة توازن الفريق بعد إهدار النقاط وفقدان 14 نقطة بعد مرور 13 جولة في الدوري الممتاز.

أول إختبار لمدربي الأهلي والزمالك

بات أحمد عبدالرؤوف ثاني مدرب وطني يخسر لقب بطولة كأس السوبر المصري مع الزمالك بعد حسام حسن الذي تلقي هزيمة في بطولة كأس السوبر المصري عندما قاد الفارس الأبيض في عام 2014 أمام الأهلي بركلات الترجيح.



وتعتبر بطولة كأس السوبر المصري أول لقب يتوج به الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منذ التعاقد معه مؤخرا.

ونجح الدانماركي ييس توروب علي نهج ثنائي مدربي الأهلي السابقين فايلر وكولر في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري في أول إختبار يجتازه المدربين الأجانب في القلعة الحمراء.

البداية كانت من السويسري رينيه فايلر والذي حصد لقب بطولة كأس السوبر المصري عام 2019 مع المارد الأحمر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك ليكون التتويج الأول للمدرب السويسري.

فيما توج السويسري مارسيل كولر أيضا بلقب بطولة كأس السوبر المصري في أول الألقاب مع الأهلي في عام 2022 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك أيضا في بداية مسيرته قبل أن يتوج به من جديد عام 2024 أمام الفارس الأبيض.

الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سار على خطى الثنائي بالتتويج بالسوبر في حصد أول الألقاب.



وحصد الأهلي لقبه السادس عشر في تاريخه بعد فوز تاريخي على حساب الزمالك ليحتفظ المارد الأحمر باللقب خمس سنوات متتالية.

وحصل أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على جائزة رجل المباراة في نهائي كأس السوبر المصري أمام فريق الزمالك بعدما ساهم في تسجيل هدف المارد الأحمر الأول عقب تمريرة أرسلها إلى المغربي أشرف بن شرقي.