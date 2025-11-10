تداعيات فوز الأهلي بالسوبر.. طلب عاجل من ميدو لإدارة الزمالك

طالب أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب بضرورة مراجعة أنفسهم عقب خسارة نهائي كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف خسارة أمام نظيره فريق الأهلي بهدفين نظيفين في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.



قال أحمد حسام ميدو عبر تصريحات تلفزيونية: اختيار أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك إنه يخوض بطولة السوبر، شايف إنه اتظلم فيها بشكل كبير جدًا باختيار أعضاء للجهاز الفني أول مرة يشتغلوا معاه، ودي نقطة مهمة جدًا وفاصلة إنه يخوض بيهم مباراة كأس السوبر المصري.

وتابع ميدو: النتيجة كانت إن الزمالك كسب بيراميدز وعمل ماتش محترم، لكن لما لعب قدام فرقة متحضّرة كويس ووراها جمهورها، مشاكلك بانت، مش بس في تحضيرك للسوبر، لكن كمان في تحضيرك للموسم كله.

وأضاف ميدو: قدام الأهلي لما اضطريت تلاعب شوية لعيبة كنت متعاقد معاهم وفاكر إنك مش هتحتاجهم في الوقت المهم، ربنا أراد إنك تحتاج لهم، واللاعيبة دي مع احترامي الكبير قالتلك رسالة واضحة: “إحنا مش لعيبة الزمالك”.

وواصل ميدو: فى مباراة الأهلي فيه أربع لعيبة شاركوا في الماتش، بدأ منهم تلاتة، ومش هقول إنهم اختيارات سيئة، لكن هقول إن عيب إنهم يحطوا فانلة الزمالك على جسمهم، خصوصًا إنهم جايين بفلوس كتيرة.

وأكمل: فلازم يبقى في مراجعة، لأن الزمالك نادي كبير ومينفعش يتساب كده، والزمالك ليه أصحاب، وأصحاب الزمالك الحقيقيين هم جمهوره.

وأتم: البلان اللي كانت معمولة ومتقدمة لمجلس الإدارة، وأنا هنا مش بغسل إيديا من أي حاجة، أنا بقول تاريخ ووقائع، وأنا مع أي مجلس قاعد على الكرسي، حطيت إيديا في إيد مرتضى منصور، وفي إيد الدكتور كمال درويش، وفي إيد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي.

وقال: البلان كانت واضحة جون إدوارد ييجي مدير رياضي في الزمالك عنده خبرات، ومعاه “تكنيكال دايركتور” محترف، يكون ولاؤه وإخلاصه لمجلس إدارة الزمالك، علشان تخلق التوازن اللي يخلي المجلس ياخد قرارات صح.

وواصل: لكن اللي حصل في الزمالك، وللتاريخ، اللي حصل ده مش بتاع منظومة كرة قدم، لأن الناس كانت فاكرة إن الكورة بتدار زي أي لعبة تانية، وده غلط، الكورة ليها خصوصيتها وليها رجالها اللي فاهمينها.

وأضاف: لازم الناس دي تكون موجودة، عشان تعمل التوازن اللي يوصلك للنجاح، والغلط مش عيب، بس العيب إنك متصلحوش، لأن الزمالك ليه أصحاب، وأصحاب الزمالك جمهوره، وجمهور الزمالك عمره ما هيسيب حد ييجي على ناديه.

واختتم أحمد حسام ميدو حديثه قائلا: جمهور الزمالك ممكن يحبك، ويقف جنبك، ويدعمك، لكن في الآخر بيحب الزمالك أكتر منك، وأنا هنا مش بتكلم عن نفسي.