قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تداعيات فوز الأهلي بالسوبر.. طلب عاجل من ميدو لإدارة الزمالك

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسري غازي

طالب أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب بضرورة مراجعة أنفسهم عقب خسارة نهائي كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف خسارة أمام نظيره فريق الأهلي بهدفين نظيفين في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.


قال أحمد حسام ميدو عبر تصريحات تلفزيونية: اختيار أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك إنه يخوض بطولة السوبر، شايف إنه اتظلم فيها بشكل كبير جدًا باختيار أعضاء للجهاز الفني أول مرة يشتغلوا معاه، ودي نقطة مهمة جدًا وفاصلة إنه يخوض بيهم مباراة كأس السوبر المصري.

وتابع ميدو: النتيجة كانت إن الزمالك كسب بيراميدز وعمل ماتش محترم، لكن لما لعب قدام فرقة متحضّرة كويس ووراها جمهورها، مشاكلك بانت، مش بس في تحضيرك للسوبر، لكن كمان في تحضيرك للموسم كله.

وأضاف ميدو: قدام الأهلي لما اضطريت تلاعب شوية لعيبة كنت متعاقد معاهم وفاكر إنك مش هتحتاجهم في الوقت المهم، ربنا أراد إنك تحتاج لهم، واللاعيبة دي مع احترامي الكبير قالتلك رسالة واضحة: “إحنا مش لعيبة الزمالك”.

وواصل ميدو: فى مباراة الأهلي فيه أربع لعيبة شاركوا في الماتش، بدأ منهم تلاتة، ومش هقول إنهم اختيارات سيئة، لكن هقول إن عيب إنهم يحطوا فانلة الزمالك على جسمهم، خصوصًا إنهم جايين بفلوس كتيرة.

وأكمل: فلازم يبقى في مراجعة، لأن الزمالك نادي كبير ومينفعش يتساب كده، والزمالك ليه أصحاب، وأصحاب الزمالك الحقيقيين هم جمهوره.

وأتم: البلان اللي كانت معمولة ومتقدمة لمجلس الإدارة، وأنا هنا مش بغسل إيديا من أي حاجة، أنا بقول تاريخ ووقائع، وأنا مع أي مجلس قاعد على الكرسي، حطيت إيديا في إيد مرتضى منصور، وفي إيد الدكتور كمال درويش، وفي إيد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي.

وقال: البلان كانت واضحة جون إدوارد ييجي مدير رياضي في الزمالك عنده خبرات، ومعاه “تكنيكال دايركتور” محترف، يكون ولاؤه وإخلاصه لمجلس إدارة الزمالك، علشان تخلق التوازن اللي يخلي المجلس ياخد قرارات صح.

وواصل: لكن اللي حصل في الزمالك، وللتاريخ، اللي حصل ده مش بتاع منظومة كرة قدم، لأن الناس كانت فاكرة إن الكورة بتدار زي أي لعبة تانية، وده غلط، الكورة ليها خصوصيتها وليها رجالها اللي فاهمينها.

وأضاف: لازم الناس دي تكون موجودة، عشان تعمل التوازن اللي يوصلك للنجاح، والغلط مش عيب، بس العيب إنك متصلحوش، لأن الزمالك ليه أصحاب، وأصحاب الزمالك جمهوره، وجمهور الزمالك عمره ما هيسيب حد ييجي على ناديه.

واختتم أحمد حسام ميدو حديثه قائلا: جمهور الزمالك ممكن يحبك، ويقف جنبك، ويدعمك، لكن في الآخر بيحب الزمالك أكتر منك، وأنا هنا مش بتكلم عن نفسي.

الزمالك الأهلي حسين لبيب السوبر مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

إقبال كبير من الشباب على لجان الجيزة القومية في أول أيام انتخابات النواب 2025

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات لا تعرفها من قبل عن الماغنسيوم

باسم يوسف

باسم يوسف يشارك في «تريند الجلابية» احتفالًا بالزي الشعبي المصري

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد