سانتفيت يحمل فيفا مسؤولية إصابات لاعبي مالي قبل مواجهة المغرب

وجّه توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، انتقادات للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب ضغط المباريات قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك على خلفية الإصابات التي ضربت صفوف منتخب بلاده.

وقال سانتفيت، في تصريحات صحفية قبل مواجهة المغرب، إن السماح للاعبين بالاستمرار مع أنديتهم حتى أيام قليلة قبل انطلاق البطولة تسبب في إرهاقهم وتعرضهم للإصابات، مؤكدًا أن «فيفا» يتحمل المسؤولية عن ذلك.

وأوضح مدرب مالي أن الثنائي سيكو نياكاتي وهماري تراوري تعرضا للإصابة خلال آخر مبارياتهم مع أنديتهم، وسيغيبان لعدة أسابيع عن الملاعب، مشيرًا إلى أن فرص عودتهما ستظل قائمة فقط في حال واصل منتخب مالي مشواره في البطولة.

ويستعد منتخب مالي لمواجهة قوية أمام نظيره المغربي، في لقاء يسعى خلاله لتعويض الغيابات المؤثرة ومواصلة المنافسة في البطولة القارية، رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الإصابات.