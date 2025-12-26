أول رد رسمي من نيجيريا على الضربة الأمربكية ضد داعش

أكدت وزارة الخارجية النيجيرية، الجمعة، أن الجيش الأمربكي شن "ضربات دقيقة ضد أهداف إرهابية" في شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن هذه العملية جاءت ضمن التعاون الأمني والاستخباراتي بين نيجيريا والولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف.



وأوضحت الوزارة في بيانها أن التعاون يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الاستراتيجي وأشكال الدعم الأخرى، بما يتوافق مع القانون الدولي ويحترم سيادة نيجيريا والتزاماتها بالأمن الإقليمي والدولي.

كما شددت على أن جهود مكافحة الإرهاب تركز على حماية المدنيين والحفاظ على الوحدة الوطنية وصون حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن الدين أو العرق.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس عن تنفيذ ضربة عسكرية ضد تنظيم "داعش" في نيجيريا، مشيراً إلى أن العملية استهدفت عناصر يقومون بقتل المدنيين المسيحيين بشكل وحشي، وأنها نفذت بناءً على طلب السلطات النيجيرية وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.