انفجار بمسجد أثناء الصلاة في نيجيريا وسقوط قتلى وجرحى

وقع انفجار في مسجد أثناء الصلاة، مساء اليوم الأربعاء، في شمال شرقي نيجيريا، وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وذلك بحسب إفادة شهود عيان.

مقتل 7 مصلين

و كشف مصدر أمني أن 7 مصلين قتلوا جراء الانفجار في المسجد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كما نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن الانفجار وقع في مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا.

وتقع ولاية بورنو قرب الحدود مع الكاميرون في منطقة ينشط فيها جماعات مسلحة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، إلا أنه سبق لهذه الجماعات المسلحة استهداف ‌المساجد والأماكن المزدحمة في مايدوغوري بتفجيرات انتحارية ‌وعبوات ناسفة.