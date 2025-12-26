قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقـ.تل عناصر من داعش في غارة بنيجيريا

فرناس حفظي

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة، مقطعاً مصوراً يوثق العملية العسكرية التي نفذتها قوات القيادة الأمريكية في إفريقيا ضد تنظيم "داعش" شمال غربي نيجيريا، في أول عرض مرئي للغارة التي أُعلن عنها رسمياً.


ويُظهر الفيديو، الذي نُشر عبر حساب الوزارة على منصة "إكس"، إطلاق مقذوفات من قطعة بحرية أميركية باتجاه أحد الأهداف، مرفقاً بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها تنفيذ "ضربة قوية ومميتة" ضد عناصر التنظيم.


من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إن الرئيس كان واضحاً في تحذيراته السابقة، مؤكداً أن "قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا يجب أن يتوقف".

 وأضاف أن وزارة الدفاع "على أهبة الاستعداد دائماً"، مشيراً إلى أن تنظيم "داعش" أدرك ذلك "في ليلة عيد الميلاد"، متوعداً بالمزيد من العمليات، ومعرباً في الوقت ذاته عن شكره للحكومة النيجيرية على دعمها وتعاونها.


وكانت القيادة الأمريكية في إفريقيا قد أعلنت أن الضربة نُفذت بناءً على طلب السلطات النيجيرية، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش".


بدوره، أكد مستشار الرئيس النيجيري دانيال بوالا دعم بلاده للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، مشيراً إلى توافق كامل بين الجانبين في هذا الملف، مع وعد بإصدار بيان أكثر تفصيلاً لاحقاً.


وفي المقابل، شددت نيجيريا على أن الجماعات المسلحة تستهدف المسلمين والمسيحيين على حد سواء، مؤكدة التزامها بالتعاون مع واشنطن لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، مع تحفظها على الرواية الأميركية التي تركز على اضطهاد المسيحيين فقط.

