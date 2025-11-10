علامة استفهام.. خبير تحكيمي يهاجم حكم السوبر: الزمالك يستحق ركلتي جزاء في نهائي السوبر المصري

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير تصريحات خبير تحكيمي بشأن موقف حكم مباراة السوبر وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقال خبير تحكيمي:

‏الزمالك يستحق ركلتين جزاء في نهائي السوبر المصري

‏واللي يضايق أكتر ان حكم الڤار لا يستدعي الحكم انه يشوفها والمخرج مايعدهاش مرتين حتى !! علامة استفهام ؟؟".

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.