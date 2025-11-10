خالد الغندور يثير الجدل بشأن تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر.. تفاصيل

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالًا للجماهير بشأن تصرف اللاعب أحمد سيد زيزو مع الكابتن هشام نصر وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"لسه شايف زيزو هو مش بيسلم علي الكابتن هشام نصر. ايه رأيكم".



وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.

وسدد تريزيجيه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 9، ولكن محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ونفذت ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليمنى، نفذها أحمد سيد زيزو عبر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أليو ديانج بتسديدة رأسية ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 10.