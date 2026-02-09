من هو صاحب أسرع هاتريك في الدوري الإنجليزي.. الغندور يطرح سؤالًا

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن صاحب أسرع هاترك في الدوري الإنجليزي عبر حسابه علي مواقع التواصل الإجتماعي.



وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل فيسبوك :"من هو صاحب أسرع هاترك في الدوري الإنجليزي؟".



وكان قد أصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا كشف خلاله عن موقف لاعب وسطه المجري دومينيك سوبوسلاي، عقب طرده في مواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الريدز قد تلقى هزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات البريميرليج.

وأوضح ليفربول أن سوبوسلاي سيغيب عن مواجهة الفريق المقبلة أمام سندرلاند، بسبب الإيقاف، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتعرض اللاعب للطرد بعدما ارتكب خطأً متعمدًا أوقف به هجمة خطيرة كانت في طريقها لهدف محقق لصالح مانشستر سيتي خلال الوقت بدل الضائع.

ورغم افتتاحه التسجيل لصالح ليفربول في المباراة، إلا أن البطاقة الحمراء ستُبعد سوبوسلاي عن مواجهة سندرلاند، المقرر إقامتها مساء الأربعاء على ملعب النور، ليغيب عن صفوف الريدز لمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.