الخروج وارد.. خالد الغندور يثير قلق جماهير الزمالك بعد الخسارة أمام زيسكو

أثار خالد الغندور قلق جماهير الزمالك بعد الخسارة من زيسكو الزامبي، 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الاعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "أداء ضعيف في ظروف سيئة وملعب اسوأ و غياب فريق بالكامل و إجهاد غير طبيعي من توالي المباريات و خطر الخروج من البطولة وارد بعد هزيمة المصري"

واشتعل الصراع في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلاً من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في انتظار الجولة الأخيرة لحسم بطاقات العبور.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- كايزر تشيفز.. 10 نقاط

2- الزمالك.. 8 نقاط

3- المصرى.. 7 نقاط

4_ زيسكو.. 3 نقاط

المباراة القادمة لنادي الزمالك

ويعود الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من زامبيا، من أجل العودة إلى المنافسات المحلية، بمواجهة نادي سموحة.

وسيلعب الزمالك مباراته ضد سموحة مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري نايل، في تمام الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يحتل المركز الثاني حاليًا في ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة، خلف سيراميكا صاحب الصدارة حاليًا بـ35 نقطة.