خالد الغندور يشن هجوماً على الشامتين فى الزمالك

شارك الإعلامي خالد الغندور منشوراً بشأن القلعة البيضاء والأزمات الأخيرة، واخرها تعرض الفريق لخسارة مفاجئة على يد نظيره زيسكو الزامبي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "لما تشوف ناس و صفحات بتتريق علي هزيمة الزمالك اليوم رغم كل الظروف الصعبة إرهاق السفر بدون طائرة خاصة و غياب ١٥ لاعب و قفل القيد و عدم ضم اي لاعب بالعكس بيع ناصر ماهر و دونجا تعرف علي طول عظمة هذا النادي و سيظل هذا النادي شوكة في فم الكارهين لهذا النادي العريق"

وبهذه النتيجة، يشتعل الصراع في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلاً من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بانتظار الجولة الأخيرة لحسم بطاقات العبور.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- كايزر تشيفز.. 10 نقاط

2- الزمالك.. 8 نقاط

3- المصرى.. 7 نقاط

4_ زيسكو.. 3 نقاط

المباراة القادمة لنادي الزمالك

وسيعود الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من زامبيا، من أجل العودة إلى المنافسات المحلية، بمواجهة نادي سموحة.

وسيلعب الزمالك مباراته ضد سموحة مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري نايل، حيث ستقام في تمام الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يحتل المركز الثاني حاليًا في ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة، خلف سيراميكا صاحب الصدارة حاليًا بـ35 نقطة.