قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلبه توقف للحظات وعاد وهو على جهاز التنفس.. الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي حرجة
في أول أيام انتخابات مجلس النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو: لم أفكر في تسجيل هدف بالسوبر.. والأهلي صاحب الكلمة الأولى

زيزو
زيزو
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن تصريحات  اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الأهلي بعد تتويج الفريق بلقب السوبر المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

 
وقال زيزو: "مكنتش بفكر في تسجيل هدف اليوم.. وكان هدفي الأول تحقيق أول بطولاتي مع الأهلي صاحب الكلمة الأولى دايما في أي بطولة بيشارك فيها".


ونشرت الصفحه الرسمي للنادي الأهلي صوره ل الاعب احمد مصطفي زيزو وعلقت :" Zizo mood"

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.

الأهلي الإعلامي أحمد حسن زيزو أحمد سيد زيزو لقب السوبر المصري الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ الأمريكي

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على مشروع قرار يمهد لإنهاء الإغلاق الحكومي

الرعاية الصحية

مساعد وزير الصحة: توسع الاستثمار الصحي لتطوير الرعاية والبنية التحتية

السوبرانو فاطمة سعيد

السوبرانو فاطمة سعيد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي بكل المقاييس

بالصور

كاديلاك تودع 2 من أفضل سيارات العلامة على الإطلاق

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل الجراند بول بقصر عابدين

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد