جمال عبد الحميد: الحكم والفار والمعلق منحوا الأهلي السوبر.. وزيزو لا يهمني

أدلى جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، بتصريحات نارية، هاجم فيها أداء التحكيم وتقنية الفيديو والمعلق، معتبرًا أنهم جميعًا ساهموا في فوز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس السوبر.

وأكد عبد الحميد خلال ظهوره في برنامج "أوضة اللبس" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة النهار، أن المنظومة الكروية بالكامل كانت تعمل ضد الزمالك في مباراة السوبر، مشيرًا إلى أن القرارات التحكيمية أثرت على سير اللقاء بشكل واضح.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن المعلق أظهر انحيازًا واضحًا لصالح زيزو لاعب الأهلي خلال التعليق على مباراة القمة السابقة، موضحًا أن طريقة تعليقه لم تكن محايدة على الإطلاق.

كما شدد عبد الحميد على أن زيزو لا يستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة، قائلاً: "اسم زيزو لا يهمني في شيء، وسأظل أصفه باللاعب رقم 25 فقط."