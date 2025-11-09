لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

أثار أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، الجدل خلال مراسم تتويج القلعة الحمراء بلقب كأس السوبر المصري في أبوظبي، بعد أن تجاهل مصافحة هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أثناء صعوده إلى منصة التتويج لاستلام الميدالية الذهبية.

ورصدت الكاميرات اللحظة التي مد فيها هشام نصر يده لمصافحة لاعبي الأهلي، إلا أن زيزو مرّ من أمامه دون أن يلتفت، في تصرف لفت الأنظار وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره ردًّا طبيعيًا على خلافات قديمة، ومن رأى فيه تصرفًا مثيرًا للجدل لا يليق بلحظة التتويج.

تفاصيل الواقعة

وتعود جذور الأزمة إلى الأشهر الأخيرة التي سبقت انتقال زيزو إلى الأهلي، إذ شهدت مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك توترًا كبيرًا بين اللاعب ومجلس الإدارة، وتحديدًا مع نائب الرئيس هشام نصر، بعد تسريب تصريحات إعلامية تحدث فيها الأخير عن "مطالب مالية مبالغ فيها" من جانب اللاعب.

راتب ضخم لزيزو في الزمالك

وكان نصر قد صرّح في أكثر من مناسبة بأن زيزو طلب راتبًا سنويًا ضخمًا، وصل بحسب بعض التقارير إلى نحو 60 مليون جنيه، واصفًا تلك الأرقام بأنها "غير منطقية ولا تتناسب مع إمكانيات النادي"، وهو ما أثار غضب اللاعب آنذاك، معتبرًا أن المجلس تعمّد تشويه صورته أمام الجماهير.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن زيزو شعر أن تصريحاته السابقة حوّلته إلى هدف للانتقادات في الشارع الأبيض، رغم أنه كان أحد أبرز نجوم الفريق في المواسم الأخيرة، وهو ما ترك جرحًا في العلاقة بين الطرفين لم يلتئم حتى بعد رحيله رسميًا عن القلعة البيضاء.

تصرف عفوي

كما أكدت المصادر أن تجاهل المصافحة لم يكن تصرفًا عفويًا، بل جاء كرسالة رمزية تعكس حجم الخلاف الذي ما زال قائمًا، خاصة بعدما اعتبر زيزو أن إدارة الزمالك لم تقدّر ما قدمه للنادي خلال مسيرته، سواء بالأرقام أو بالأداء داخل الملعب.

يُذكر أن زيزو كان أحد أبرز نجوم الزمالك خلال السنوات الماضية، قبل انتقاله المثير إلى الأهلي، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة داخل الوسط الرياضي المصري، نظرًا لمكانته الخاصة بين جماهير الفريق الأبيض، وارتباط اسمه بعدد من البطولات المحلية والقارية التي حققها النادي في الفترة الأخيرة.

تجاهل زيزو لمصافحة هشام نصر، وإن كان مشهدًا قصيرًا في زمنه، إلا أنه أعاد فتح ملف التوتر القديم بين الطرفين، ليكشف أن الخلافات التي بدأت على طاولة التفاوض لم تُطوَ بعد، حتى وإن ارتدى اللاعب قميص الغريم التقليدي واحتفل بلقب جديد مع الأهلي.

تتويج الأهلي

وتوج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وسجل ثنائية الأهلي بن شرقي ومروان عطية فى الدقيقتين 44 و72 ، ونجح "نسر" الأهلي في خطف السوبر السادس عشر بعد أداء قوي على الزمالك في قمة الكرة المصرية بالإمارات.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تركي بقيادة حكم الساحة: خليل أموت (تركي)، حكم مساعد 1: جيهون سيسيجوزال (تركي) وحكم مساعد 2: عبد الله بورا (تركي) وحكم رابع: سهيل الملا (إماراتي) وحكم VAR: إستفان فاد (مجري) وحكم VAR مساعد: أنخيل بيو (مكسيكي).

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: تريزيجيه ومروان عطية وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وزيزو.

خط الهجوم: جراديشار.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك

أما تشكيل الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف فجاء مكوّنًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، سيف جعفر، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر، وشيكوبانزا،

بينما ضمت دكة البدلاء كلًا من مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، أحمد ربيع، أحمد حمدي، أحمد شريف، خوان بيزيرا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.

وشهدت مدرجات ملعب محمد بن زايد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار القطبين، في أجواء احتفالية مميزة تليق بمواجهة الكبار بين الأهلي والزمالك، وسط ترقب لما سيحمله الشوط الثاني من إثارة وأهداف في الطريق نحو التتويج بلقب السوبر المصري.