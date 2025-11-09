أمير هشام: مبروك للأهلي ومروان عطية نجم المباراة

هنأ الإعلامي أمير هشام النادي الأهلي وجماهيره بفوزه بلقب السوبر المصري بعد مباراة قوية قدم فيها الفريق الأحمر أداءً جيدًا أمام الزمالك.

وكتب هشام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “مبروك للأهلي وجماهيره فوز مستحق بلقب السوبر المصري بعد مباراة كبيرة وأداء جيد. نجم المباراة ككل هو مروان عطية في رأيي، ومباراة كبيرة من زيزو رغم الضغوط. منظومة الأهلي الدفاعية تحسنت إلى حد كبير مع توروب. عجبني أوي هدف بن شرقي. هاردلك لنادي الزمالك وجماهيره.

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.