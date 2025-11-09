حسن المستكاوي: مبروك للأهلي اللقب الخامس على التوالي

هنّأ الناقد الرياضي حسن المستكاوي النادي الأهلي بعد فوزه بلقب كأس السوبر المحلي على حساب الزمالك، مشيدًا بالأداء الهجومي الذي قدمه الفريق الأحمر خلال المباراة، مؤكدًا أن الأهلي لعب بشخصيته المعتادة التي تميّزه دائمًا في البطولات الكبرى.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مبروك الأهلي الفوز باللقب الخامس على التوالي على حساب الزمالك، ومبروك زيادة رصيد البطولات إلى 156 منها 16 سوبر من 23 سوبر.. لعب الأهلي بشخصية هجومية وهي شخصيته الأصيلة دائمًا.. الزمالك بدأ مدافعًا في خطأ الاعتراف فنيًا أنه لا يملك قدرات هجومية، على الرغم من نشاطه في الشوط الثاني.. هارد لك للزمالك".

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.