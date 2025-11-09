خالد مرتجي: روح الأهلي وراء التتويج بالسوبر وزيزو أثبت أنه مكسب كبير

عبر المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن فخره بالروح العالية التي ظهر بها لاعبو الفريق خلال مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والتي انتهت بتتويج المارد الأحمر باللقب بعد فوز مستحق بثنائية نظيفة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” عبر قناة صدى البلد، قال مرتجي إن الفوز لم يكن مجرد نتيجة على أرض الملعب، بل هو ثمرة عمل منظم وجهد جماعي بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، مضيفًا:

“اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، وقدموا مباراة تليق باسم الأهلي وتاريخه الكبير”.

وأشاد مرتجي بالانضباط الفني والروح القتالية التي تحلى بها الفريق طوال اللقاء، مؤكدًا أن الأداء القوي يعكس استقرار المنظومة وسعيها الدائم لتحقيق البطولات.

كما خص بالحديث النجم أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز نجوم المباراة، قائلاً:

“زيزو مكسب كبير للأهلي.. لعب بروح عالية وذكاء تكتيكي، وأثبت أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس، سواء داخل الملعب أو خارجه بأخلاقه الرفيعة”.

واختتم مرتجي حديثه بتوجيه التهنئة لجماهير الأهلي، مؤكدًا أن دعمهم الدائم هو الدافع الأكبر وراء استمرار الفريق في حصد البطولات.