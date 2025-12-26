قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
مسؤول أمريكي: تنفيذ الضربة داعش في نيجيريا بطلب من الحكومة
بمشهد لأحمد السقا.. تعليق كوميدي من البريميرليج على مواجهة مصر وجنوب أفريقيا
طقس الجمعة.. شبورة كثيفة وبرودة شديدة والأرصاد تحذر
أول جمعة في رجب.. أمران حذر منهما الشرع الشريف
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري
رئيس التجمع الوطني المسيحي بالقدس لصدى البلد: نحتفل بعيد الميلاد بالصمود في وجه الاستيطان والإبادة
ترامب: الجيش الأمريكي شن الليلة ضربة قوية ضد داعش في نيجيريا
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة
تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
هل يتم قبل 60 يوما.. كيفية تغيير الاسم على فيسبوك خطوة بخطوة

يتساءل الكثير من الموطنين عن كيفية تغيير الاسم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يمكن تغيير اسمك أو إضافة اسم إضافي على فيسبوك مثل الكنية، بشروط وضعها فيسبوك، حيث يسمح بتغيير الاسم مرة واحدة كل 60 يومًا، ويجب أن يتوافق الاسم الجديد مع سياسة الأسماء على فيسبوك لتجنب أي مشاكل.

كيفية تغيير الاسم على فيسبوك

اذا كنت ترغب في تغيير الاسم على فيسبوك، فإنه يمكن ذلك من خلال اتباع ما يلي:

ـ افتح تطبيق فيسبوك وانقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية.

ـ اختر الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات.

ـ انتقل إلى مركز الحسابات.

ـ اختر الملفات الشخصية ثم انقر على حسابك.

ـ اضغط على الاسم، ثم أدخل الاسم الجديد.

ـ انقر على مراجعة التغيير، ثم حفظ التغييرات.

هل يتم تغيير الاسم في فيسبوك قبل 60 يوما؟

عن تغيير الاسم في فيسبوك قبل 60 يوما، فإذا كنت قد غيرت اسمك مؤخرًا، يجب الانتظار لمدة 60 يومًا قبل إجراء أي تغيير جديد، فإنه لا يجب محاولة تجاوز هذه المدة، إذ لن يسمح لك فيسبوك بتغيير الاسم قبل اكتمال الفترة المحددة.

طلب تغيير الاسم وتأكيد اسمك

إذا طلب منك فيسبوك تأكيد اسمك، يمكنك إرسال أي مستند يثبت هويتك، ولا يشترط أن يكون بطاقة هوية حكومية، من أمثلة المستندات المقبولة:

ـ فاتورة مرافق حديثة

ـ كشف حساب بطاقة ائتمان

ـ بيانات اشتراك في مجلة

ـ رسالة بريدية

ـ يجب أن يكون الاسم المستخدم هو الاسم الذي يناديك به أصدقاؤك في الحياة اليومية، ويمكنك إضافة كنية.

قواعد الأسماء المسموح بها على فيسبوك

حددت إدارة فيسبوك، قواعد الأسماء المسموح بها على فيسبوك، والتي من ضمنها ما يلي:

ـ يجب استخدام الاسم الأول واسم العائلة الذي تعرف به في حياتك اليومية.

ـ لا يسمح باستخدام رموز أو أرقام غير معتادة، أو أحرف متكررة أو علامات ترقيم.

ـ لا يسمح باستخدام أحرف من عدة لغات أو ألقاب مهنية أو دينية.

ـ لا يسمح بكلمات مسيئة أو عبارات تحل محل الاسم.

