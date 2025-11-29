أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى لإيهام المواطنين بقدرته على توفير شهادات ومحررات رسمية بمقابل مادى.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى لإيهام المواطنين بقدرته على توفير شهادات ومحررات رسمية بمقابل مادى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين للتحصل منهم على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

