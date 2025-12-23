قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث.. سعر لتر البنزين بجميع أنواعه اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
السكة الحديد: سلوكيات بعض المواطنين سبب مباشر في حواداث القطارات
لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي
مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حبس شاب بقنا 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لسب فتاة عبر فيس بوك.. القصة الكاملة

فيس بوك
فيس بوك
يوسف رجب

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة جنح الدائرة الثالثة، بمعاقبة شاب بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بسب فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بدائرة مركز قوص، جنوب قنا.

القصة الكاملة 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، وبحضور ريهام عياد وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، وحسن عبده.

وترجع وقائع القضية إلى فبراير 2025، عندما تقدمت فتاة ببلاغ إلى قسم تكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت بمديرية أمن قنا، اتهمت فيه شابًا، بسبّها وقذفها عبر تطبيق تواصل اجتماعى "فيس بوك".

وبفحص البلاغ، تبين وجود رسائل متبادلة على الهاتف تتضمن عبارات سب وقذف، مدعمة بصور ومحادثات مرسلة على رقم المجني عليها، بنطاق دائرة مركز قوص.


وأفادت الفتاة، خلال التحقيقات، بأن الرسائل تسببت لها في أضرار نفسية جسيمة، ما دعاها لتقديم بلاغ بتفاصيل الواقعة.

وأُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، والتي أصدرت حكمها غيابيًا بحبس المتهم 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة.

قنا حبس شاب فيس بوك المحكمة الاقتصادية مركز قوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يشيد بدور النيابة العامة في كشف حقيقة وفاة يوسف محمد

إمام عاشور

مهيب عبد الهادي يعلق على تبديل "إمام عاشور" في مباراة زيمبابوي

محمد صلاح

إسلام صادق يتغنى بصلاح بعد فوز مصر على زيمبابوي

بالصور

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي
وزير الثقافة وخالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد