حبس شاب بقنا 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لسب فتاة عبر فيس بوك.. القصة الكاملة

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة جنح الدائرة الثالثة، بمعاقبة شاب بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بسب فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بدائرة مركز قوص، جنوب قنا.

القصة الكاملة

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، وبحضور ريهام عياد وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، وحسن عبده.

وترجع وقائع القضية إلى فبراير 2025، عندما تقدمت فتاة ببلاغ إلى قسم تكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت بمديرية أمن قنا، اتهمت فيه شابًا، بسبّها وقذفها عبر تطبيق تواصل اجتماعى "فيس بوك".

وبفحص البلاغ، تبين وجود رسائل متبادلة على الهاتف تتضمن عبارات سب وقذف، مدعمة بصور ومحادثات مرسلة على رقم المجني عليها، بنطاق دائرة مركز قوص.



وأفادت الفتاة، خلال التحقيقات، بأن الرسائل تسببت لها في أضرار نفسية جسيمة، ما دعاها لتقديم بلاغ بتفاصيل الواقعة.

وأُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، والتي أصدرت حكمها غيابيًا بحبس المتهم 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة.