بالصور

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
رنا عصمت

يُعد سيلان الأنف من أكثر أعراض نزلات البرد إزعاجًا، وغالبًا ما يعتمد كثيرون على الأدوية لتخفيفه مؤقتًا، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن النظام الغذائي يلعب دورًا محوريًا في السيطرة على الاحتقان وإنتاج المخاط.


 

 

إيقاف وعلاج سيلان الأنف كما يلي :-

· تنظيف الأنف بلطف ونعومة.

· تجنب تناول أقراص دوائية مسببة للحساسية.

· تجنب الدخان والمهيجات الشائعة.

· تجنب التغيير المفاجئ للرطوبة.

· استخدام بخاخات الأنف.

علاج سيلان الانف بالطعام..

 

1 تناول الثوم..

 يعتبر الثوم من المواد الغذائية الغنية بمضادات للفيروسات والميكروبات، كما ثبتت فاعلية الثوم ضد الرشح والبرد، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز عمل الجهاز المناعي، كما ينصح بخلط الثوم مع القليل من القرفة، وتركها لمدة خمس عشرة دقيقة، ثمّ تناوله، أو خلط الثوم مع العسل أو زيت الزيتون.

2 تناول فيتامين ج ..

يفضل تناول كميات كبيرة من فيتامين ج والكثير من السوائل، حيث تساهم السوائل في تخفيف سيلان الأنف والرشح بشكل سريع، كما يمكن شرب عصير البرتقال كونه يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج، ويفضل تناول فواكه غنية بالفيتامينات مثل: الفراولة والكيوي والخضار الورقية.

3 التبخير ..

ينصح باتباع علاج التبخير للتخلص من سيلان الأنف، كونه يساهم في التخلص من انسداد الأنف، ويهدئ الأنسجة المهيّجة الموجودة في الشعب الهوائية، بالإضافة إلى قدرته على تخفيف سماكة المخاط، ويمكن اتباع هذه الطريقة من خلال تعريض الوجه والأنف لوعاء من الماء الساخن، الذي يخرج منه البخار.

4المشروبات الساخنة..

 يفضل تناول المشروبات الساخنة مثل: الشاي والحساء، حيث تساعد هذه المشروبات على تخفيف سيلان الأنف والعطس، وتساهم السوائل في تخفيف المخاط الأنفي وتعزيز عملية التنفس.

5 تناول العسل..

 يفضل تناول العسل الخام كونه يساهم في تعزيز المناعة الطبيعية للجسم، ولأنه غني بمضادات للأكسدة تعمل على علاج التهاب الحلق، كما يمكن تناول ملعقة من العسل الخام، أو مزجه مع كوب من الماء الدافئ أو الشاي.

6 الماء والملح..

 يمكن تنظيف الأنف باستخدام قطرات من الماء المالح المحلول أو الرش، والذي يساعد على تخفيف المخاط السميك وإزالته من الأنف وبالتالي تخفيف العطاس، كما يمكن استخدام قطرات الأنف الجاهزة أو تحضير محلول من الماء والملح منزلياً.

المصدر هيلثى لاين

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة سيلان الانف نزلات البرد سيلان الانف وكيف توقفه

