أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
فاروق جعفر: أعظم شيء في مباراة السوبر الجماهير .. بجد كانت حاجة تشرف
روما يفوز على أودينيزي بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
توك شو

خالد مرتجي: ييس توروب يعمل 20 ساعة يوميًا لتطوير أداء الأهلي.. والخطيب هنأ الفريق بعد التتويج بالسوبر

الأهلي
الأهلي
محمد البدوي

أشاد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المدير الفني ييس توروب مع الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يعمل بإخلاص شديد من أجل تطوير الأداء وتحقيق المزيد من البطولات.

تطوير أداء الأهلي

وقال مرتجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد: "ييس توروب يعمل 20 ساعة في اليوم من أجل تطوير أداء الأهلي، ويبذل مجهودًا ضخمًا مع الجهاز الفني لتقديم أفضل مستوى ممكن".

بطولة كأس السوبر المصري

وأكد أمين صندوق الأهلي أن الفريق يعيش حالة من الانسجام والتركيز بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الفوز باللقب جاء بفضل العمل الجماعي والإصرار من اللاعبين والجهاز الفني.

وشدد مرتجي على أن الأهلي والزمالك هما هرمان الرياضة المصرية، متمنيًا عودة الزمالك إلى مكانته الطبيعية والمنافسة بقوة في البطولات المحلية والقارية، لما في ذلك من مصلحة للكرة المصرية.

 معسكر المنتخب الوطني 

وأضاف أن بعثة الأهلي ستعود إلى القاهرة ظهر الغد، على أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، مشيرًا إلى أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تواصل معه فور انتهاء المباراة لتهنئة الفريق والجهاز الفني على الأداء والروح العالية.

واختتم مرتجي تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي ستواصل دعم الجهاز الفني واللاعبين من أجل الحفاظ على البطولات وإسعاد جماهير القلعة الحمراء في كل مكان.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

مروان عطية

أمير هشام: مبروك للأهلي ومروان عطية نجم المباراة

زيزو

سهام صالح تشيد بـ زيزو: "لاعب محترم وعقلية كبيرة"

باريس سان جيرمان

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليون في الدوري الفرنسي

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

