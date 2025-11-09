خالد مرتجي: ييس توروب يعمل 20 ساعة يوميًا لتطوير أداء الأهلي.. والخطيب هنأ الفريق بعد التتويج بالسوبر

أشاد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المدير الفني ييس توروب مع الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يعمل بإخلاص شديد من أجل تطوير الأداء وتحقيق المزيد من البطولات.

تطوير أداء الأهلي

وقال مرتجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد: "ييس توروب يعمل 20 ساعة في اليوم من أجل تطوير أداء الأهلي، ويبذل مجهودًا ضخمًا مع الجهاز الفني لتقديم أفضل مستوى ممكن".

بطولة كأس السوبر المصري

وأكد أمين صندوق الأهلي أن الفريق يعيش حالة من الانسجام والتركيز بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الفوز باللقب جاء بفضل العمل الجماعي والإصرار من اللاعبين والجهاز الفني.

وشدد مرتجي على أن الأهلي والزمالك هما هرمان الرياضة المصرية، متمنيًا عودة الزمالك إلى مكانته الطبيعية والمنافسة بقوة في البطولات المحلية والقارية، لما في ذلك من مصلحة للكرة المصرية.

معسكر المنتخب الوطني

وأضاف أن بعثة الأهلي ستعود إلى القاهرة ظهر الغد، على أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، مشيرًا إلى أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تواصل معه فور انتهاء المباراة لتهنئة الفريق والجهاز الفني على الأداء والروح العالية.

واختتم مرتجي تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي ستواصل دعم الجهاز الفني واللاعبين من أجل الحفاظ على البطولات وإسعاد جماهير القلعة الحمراء في كل مكان.