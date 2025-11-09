خالد مرتجي: فوز الأهلي بالسوبر مستحق .. وتوقعت تتويج زيزو بجائزة رجل المباراة

أعرب المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، مؤكدًا أن الانتصار جاء ثمرة جهد وإصرار من اللاعبين والجهاز الفني، الذين قدموا أداءً قويًا يليق باسم وتاريخ القلعة الحمراء.

قال مرتجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد: “أبارك لكل الأهلاوية هذا الإنجاز المستحق، فقد قدم اللاعبون مباراة على أعلى مستوى، وكانوا على قدر المسؤولية”.

صفقة ناجحة بكل المقاييس

وأضاف أمين صندوق الأهلي أنه توقع حصول أحمد سيد زيزو على جائزة رجل المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعب أثبت أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس، لما يتمتع به من أخلاق رفيعة وأداء مميز داخل الملعب، قائلاً: “زيزو قدم عرضًا مشرفًا أمام الزمالك وكان له دور بارز في تحقيق الفوز”.

التتويج ببطولة السوبر

وأكد مرتجي أن التتويج ببطولة السوبر يمثل دفعة معنوية قوية للفريق في بداية الموسم، مشددًا على أن الأهلي سيواصل العمل بنفس الروح لتحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهيره في كل مكان.