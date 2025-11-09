أحمد موسى يهنئ الأهلي بالسوبر: زيزو وبن شرقي قدما أداءً استثنائيًا

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بتتويجه ببطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، مؤكدًا أن الفريق الأحمر استحق اللقب عن جدارة.

مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك كانت واحدة من أجمل مباريات القمة في السنوات الأخيرة، واصفًا إياها بأنها "مباراة 10 على 10"، حيث تبادل الفريقان الهجمات والفرص في أجواء حماسية تعكس قيمة الديربي المصري كأهم مواجهة كروية في المنطقة.

وأضاف موسى: “أول مرة أشوف زيزو بيلعب لعب زيزو، وأول مرة أشوف بن شرقي بيلعب اللعب المعروف عنه، وهذه أول مباراة لهما مع الأهلي، وقدما مستوى رائعًا يليق باسميهما”.

زيزو وأشرف بن شرقي

وأشاد الإعلامي بأداء الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في أول ظهور لهما مع الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن الهدف الأول للأهلي الذي سجله بن شرقي بعد تمريرة مميزة من زيزو يساوي 100 مليون جنيه، في إشارة إلى القيمة الكبيرة التي أضافها اللاعبان للفريق.

واختتم موسى حديثه بتأكيد أن الأهلي واصل تألقه بتحقيق لقب جديد يضاف إلى رصيده من البطولات، معربًا عن أمله في أن تشهد الكرة المصرية مزيدًا من المنافسة الشريفة والعروض القوية بين القطبين الكبيرين.