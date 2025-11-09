أحمد موسى: توقعت فوز الأهلي 2-0.. وزيزو وبن شرقي قدموا بداية قوية مع الفريق

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء الذي قدمه لاعبو النادي الأهلي خلال مباراتهم الأخيرة، والتي انتهت بفوز الفريق بنتيجة هدفين دون رد، مؤكدًا أنه كان قد توقع هذا الفوز قبل انطلاق اللقاء.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن بعض زملائه سألوه عن توقعه لنتيجة المباراة، فأجابهم قائلاً: “قلت لهم الأهلي هيفوز 2 صفر، وأنا راجع من عمرة وكده، والحمد لله التوفيق كان من نصيب الفريق”.

أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي

وأضاف موسى أن المباراة شهدت الظهور الأول للثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي بقميص الأهلي، مشيرًا إلى أنهما قدما أداءً مميزًا في أول مشاركة لهما مع الفريق، قائلاً: “اللعب اللي قدموه النهاردة يثبت إن الفلوس اللي اندفعت فيهم حلال عليهم”.

واختتم الإعلامي حديثه بالإشادة بروح لاعبي الأهلي وجهازهم الفني، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من البطولات وإسعاد جماهيره.