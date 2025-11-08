قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن الإغلاق الحكومي بأمريكا: طوابير أمام بنوك الطعام هناك للحصول على الغذاء

هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من أطول إغلاق حكومي في تاريخها.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هناك طوابير لناس في شوارع أمريكا أمام بنوك الطعام للحصول على طعام وهناك ازمة حكومية كبيرة في أمريكا ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  42 مليون فرد في أمريكا يحتاجون إلى مساعدات الغذاء من بنوك الطعام ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  هناك أزمة متفاقمة بين الحزب الديمقراطي والجمهوري ".
 

