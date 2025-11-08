أحمد موسى عن الإغلاق الحكومي بأمريكا: طوابير أمام بنوك الطعام هناك للحصول على الغذاء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من أطول إغلاق حكومي في تاريخها.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هناك طوابير لناس في شوارع أمريكا أمام بنوك الطعام للحصول على طعام وهناك ازمة حكومية كبيرة في أمريكا ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" 42 مليون فرد في أمريكا يحتاجون إلى مساعدات الغذاء من بنوك الطعام ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك أزمة متفاقمة بين الحزب الديمقراطي والجمهوري ".

