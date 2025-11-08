أحمد موسى: إمبارح لقينا 60 ألف واحد عايزين يدخلوا المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى، على توافد أعداد كبيرة من المصريين والسائحين على المتحف المصري الكبير ومنطقة الاهرامات.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" امبارح لقينا 60 ألف واحد في منطقة الاهرامات وعايزين يدخلوا المتحف المصري الكبير ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" قبل افتتاح المتحف كان هناك توقعات إن محدش هيروح المتحف وكان هناك نقد سلبي لكن امبارح المتحف كان عليه إقبال هائل وضخم "

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أنا كنت متأكد من إن شعبنا كله رايح يتفرج على المتحف المصري الكبير ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" عدد التذاكر المباعة أمس الجمعة كان 35 ألف تذكرة في المتحف المصري الكبير"، مضيفا:" إحنا كنا أمام مشهد سياحي رائع بالأمس ".

