إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود

دخل الإعلامي أحمد موسى في حالة من الدهشة والابهار بسبب الصور المتواجدة في كتاب الطريق إلى الخلود .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، إيه العبقرية دي.. إحنا 5200 سنة حضارة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إحنا بنتكلم حضارة وثقافة وعلم وتاريخ وفن وادب وكتابة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"الكتاب ده له قصة كبيرة ولأول مرة يتم الإعلان عنها والكشف عنها والكتاب ده اطبع منه نسخ محدودة لقادة وزعماء العالم اللي حضروا افتتاح المتحف المصري الكبير ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الكتاب ده مبهر ويضم مجموعة من الصور الرائعة عن المتحف المصري الكبير".