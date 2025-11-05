أحمد موسى: الشعب المصري أفشل حملات التشويش ضد المتحف المصري الكبير.. والافتتاح أبكاني فرحًا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك إقبالًا غير مسبوق على دخول المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى قوله: "مبروك للشعب المصري على افتتاح المتحف المصري الكبير".

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، أنه فخور بمشهد الإقبال الكبير على المتحف، موضحًا أن هذا الإقبال غير مسبوق، ومتابعًا: “هذه الفرحة تجعلني أبكي من الفرح”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن حملاتٍ ممنهجة استهدفت المتحف المصري الكبير، لكن الشعب المصري أجهض كل حملات التشويش.

وأكمل موسى قائلًا إن مصر لا تريد إلا الخير والسلام والأمان، مشيرًا إلى وجود حملاتٍ ضد مصر تحاول كسر فرحة المصريين بهذا الحدث التاريخي.