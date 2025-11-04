قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تعلن عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي

محمد الاسكندرانى

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم هذا العام 1447هـ / 2026م والتي تم إجراؤها بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك وفقاً لماً أقرته الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي والتي اعتمدها السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وقد تم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

وشارك في الحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، وممثلين عن كل من الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشئون الإدارية.

قرعة الحج السياحي 

وأوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن أعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا الموسم بلغ عدد 114604 مواطنا بزيادة قدرها 97% عن الموسم الماضي، من بينهم 51028 من المتقدمين من الذكور بنسبة 45% و63577 بنسبة 55% من الإناث، وتقدم للحج الاقتصادي السياحي 87241 مواطنا بنسبة 76% من إجمالي المتقدمين، وعدد المتقدمين للحج البري 15326 مواطنا بنسبة 13% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 9173 مواطنا بنسبة 8% من إجمالي المتقدمين، أما عدد المتقدمين للحج الخمس نجوم-أبراج كدانة فبلغ 2864 مواطنا بنسبة 3% من إجمالي المتقدمين.

وأكدت الأستاذة سامية سامي أن هذا العدد الغير مسبوق للمتقدمين لقرعة الحج السياحي يعكس ثقة المواطن في منظومة الحج السياحي ولا سيما في ضوء ما قدمته شركات السياحة من تنفيذ وتنظيم متميز لبرامج الحج السياحي في الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلباتها على بوابة الحج الموحدة عدد 1743 شركة سياحة، من بينهم 1253 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و221 شركة أدرجت طلبات الحج البري، و 207 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم، و62 شركة ادرجت طلبات للمستوى خمس نجوم – أبراج كدانة.

وأشارت إلى أنه حرصاُ من الدولة المصرية وفي ضوء توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بضرورة مراعاة مختلف شرائح المجتمع وتعزيز فرص حصول المواطنين على تأشيرات الحج السياحي، جرى تخصيص النسبة الأكبر من التأشيرات لمستويات الاقتصادي والبري.

فقد تم تخصيص 17060 تأشيرة للمستوى الاقتصادي، و5700 تأشيرة للمستوى البري، كما تم تخصيص 5000 تأشيرة لمستوى الخمس نجوم، بالإضافة الى 2740 تأشيرة لمستوى الخمس نجوم – أبراج كدانة.

وأشارت إلى برنامج الخمس نجوم – أبراج كِدانة الذي تم استحداثه لأول مرة هذا العام، حيث يُمكن لحاج السياحة من خلاله الإقامة داخل أبراج بدلاً من المخيّمات بمشعر منى، مع توفير حزمة مزايا فندقية متكاملة. كما تعد منطقة أبراج كدانة من أقرب المناطق إلى المشاعر المقدّسة بما يرقى بتجربة الحاج ويُحقّق التوازن المنشود بين رفاهية الخدمة وكفاءة التنظيم.

ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الالكترونية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق الموقع الإلكتروني:
https://www.hij.moi.gov.eg/

وعقب إجراء القرعة الالكترونية، من المقرر أن يتم تسجيــــل الكيــانـــات (التضامنات) بين شركات السياحة لكافة المستويات حتى 10 نوفمبر الجاري، على أن تنتهي الشركات السياحية من ربط حزم الخدمات وتوثيق عقود السكن مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي في موعد أقصاه 15 يناير 2026.

وعلى صعيد متصل، تثمن وزارة السياحة والآثار ما قامت به وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشئون الإدارية من دور ملموس في إنجاح المنظومة الخاصة بالحج المصري، من خلال التكامل والترابط الذي تم على البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك في ضوء قانون 84 لسنة 2022م.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي يوم 15 أكتوبر الماضي واستمر حتى الثلاثين من ذات الشهر.  

قرعة الحج السياحي اعلان قرعة الحج السياحي قرعة الحج الحج السياحي شركات السياحة

