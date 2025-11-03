رابط إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2026

يبحث عدد كبير المواطنون عن كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026، والتي أعلنتها وزارة السياحة والآثار غدا الثلاثاء 4 نوفمبر عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1447هـ - 2026م، والتي سيتم إجراؤها من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، تنفيذا للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي التي اعتمدها وزير السياحة والآثار، بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

نتيجة قرعة الحج

ضوابط الحج السياحي

ضوابط الحج السياحي لعام 1447هـ-2026م تضمنت مجموعة من البرامج والمستويات التي تراعي تنوع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، مع تخفيض الأسعار مقارنة بالموسم الماضي بما يتراوح بين 5000 و20000 جنيه.

وتم استحداث برنامج جديد تحت اسم خمس نجوم أبراج كدانة ، يتيح الإقامة داخل أبراج فندقية مجهزة بالكامل بدلا من المخيمات التقليدية، ما يعكس حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

والضوابط الجديدة هدفت إلى توسيع قاعدة المنافسة بين شركات السياحة وتحسين جودة الخدمات دون المساس بمستوى الراحة، حيث تم تخصيص النسبة الأكبر من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري مراعاة لظروف المواطنين.

أفضل تجربة ممكنة للحجاج المصريين

و تحسن التعاقدات الخاصة بالإقامة والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية ساهم في خفض الأسعار ورفع كفاءة برامج التنظيم.

و لن يسمح لمن سبق له التسجيل في قرعتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم لقرعة السياحة، التزاما بتعليمات اللجنة الوزارية العليا للحج لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ويأتي اعتماد وزير السياحة والآثار للضوابط الجديدة وفقا لأحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، لضمان إدارة موسم الحج السياحي بكفاءة عالية وتحقيق أفضل تجربة ممكنة للحجاج المصريين.

وكانت شركات السياحة قد انتهت من تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي حتى 30 أكتوبر الماضي، على أن تجرى القرعة العلنية الإلكترونية يوم 4 نوفمبر لاختيار الفائزين في جميع المستويات وإعلان النتائج رسميا.

وتضمنت الضوابط الفنية والتنظيمية الجديدة مجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن راحة وسلامة الحجاج، منها إلزام شركات السياحة باستخدام أتوبيسات حديثة موديل 2020 فأحدث، مزودة بجهاز تتبع GPS ومحدد سرعة، وألا تزيد حمولتها عن 40 راكبا.

كما سمح للشركات بتنفيذ برامج الحج منفردة دون الدخول في تضامن مع شركات أخرى، بشرط ألا يقل عدد الحجاج في البرنامج الواحد عن 47 حاجا.

ضوابط الحاصلين على تأشيرات الحج الفردي

وألزمت الضوابط الحاصلين على تأشيرات الحج الفردي بالتوجه لشركات السياحة لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج لضمان الرقابة والتنظيم.

من جانبه، شدد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على ضرورة متابعة الشركات المنظمة للحج بشكل مستمر، والتعامل بحسم مع أي شركة يثبت عدم التزامها بالعقود المبرمة مع الحجاج.

كما حذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع كيانات غير مرخصة تروج لبرامج حج وهمية أو غير معتمدة، مؤكدة أن التسجيل عبر الشركات المرخصة والمعتمدة فقط هو الضمان الحقيقي لسلامة الحجاج وحماية حقوقهم.

وأكدت الوزارة أن حماية المواطنين وضمان حقوق شركات السياحة المصرية يأتيان في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية لتقديم موسم حج ناجح وآمن يليق بسمعة مصر وتنظيمها.

للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026

أما بالنسبة للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026، فيمكن للمواطنين الدخول إلى البوابة المصرية للحج عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي https://moi.gov.eg ، ثم اختيار بوابة الحج والعمرة، والضغط على أيقونة الاستعلام عن طلب حج ، وإدخال الرقم القومي والكود الظاهر على الصفحة، لتظهر نتيجة القرعة واسم المحافظة.

الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية

كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 0227983000، ثم الضغط على الرقم 2 وإدخال الرقم القومي لمعرفة النتيجة فور إعلانها رسميا.

ويأتي إعلان القرعة الإلكترونية في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة والشفافية في اختيار الحجاج، وضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم، بما يحقق تجربة حج آمنة وميسرة تتماشى مع جهود الحكومة في تحسين منظومة الحج السياحي المصري وتعزيز كفاءة شركات السياحة الوطنية.