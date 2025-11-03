قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2026

حج
حج
محمد غالي

يبحث عدد كبير المواطنون عن كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026، والتي أعلنتها وزارة السياحة والآثار غدا الثلاثاء 4 نوفمبر عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1447هـ - 2026م، والتي سيتم إجراؤها من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، تنفيذا للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي التي اعتمدها وزير السياحة والآثار، بهدف ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

نتيجة قرعة الحج

ضوابط الحج السياحي 

 ضوابط الحج السياحي لعام 1447هـ-2026م تضمنت مجموعة من البرامج والمستويات التي تراعي تنوع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، مع تخفيض الأسعار مقارنة بالموسم الماضي بما يتراوح بين 5000 و20000 جنيه.
وتم استحداث برنامج جديد تحت اسم  خمس نجوم أبراج كدانة ، يتيح الإقامة داخل أبراج فندقية مجهزة بالكامل بدلا من المخيمات التقليدية، ما يعكس حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

والضوابط الجديدة هدفت إلى توسيع قاعدة المنافسة بين شركات السياحة وتحسين جودة الخدمات دون المساس بمستوى الراحة، حيث تم تخصيص النسبة الأكبر من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري مراعاة لظروف المواطنين.

أفضل تجربة ممكنة للحجاج المصريين

و تحسن التعاقدات الخاصة بالإقامة والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية ساهم في خفض الأسعار ورفع كفاءة برامج التنظيم.

و لن يسمح لمن سبق له التسجيل في قرعتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم لقرعة السياحة، التزاما بتعليمات اللجنة الوزارية العليا للحج لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ويأتي اعتماد وزير السياحة والآثار للضوابط الجديدة وفقا لأحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، لضمان إدارة موسم الحج السياحي بكفاءة عالية وتحقيق أفضل تجربة ممكنة للحجاج المصريين.

وكانت شركات السياحة قد انتهت من تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي حتى 30 أكتوبر الماضي، على أن تجرى القرعة العلنية الإلكترونية يوم 4 نوفمبر لاختيار الفائزين في جميع المستويات وإعلان النتائج رسميا.

وتضمنت الضوابط الفنية والتنظيمية الجديدة مجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن راحة وسلامة الحجاج، منها إلزام شركات السياحة باستخدام أتوبيسات حديثة موديل 2020 فأحدث، مزودة بجهاز تتبع GPS ومحدد سرعة، وألا تزيد حمولتها عن 40 راكبا.

كما سمح للشركات بتنفيذ برامج الحج منفردة دون الدخول في تضامن مع شركات أخرى، بشرط ألا يقل عدد الحجاج في البرنامج الواحد عن 47 حاجا.

ضوابط الحاصلين على تأشيرات الحج الفردي

وألزمت الضوابط الحاصلين على تأشيرات الحج الفردي بالتوجه لشركات السياحة لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج لضمان الرقابة والتنظيم.

من جانبه، شدد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على ضرورة متابعة الشركات المنظمة للحج بشكل مستمر، والتعامل بحسم مع أي شركة يثبت عدم التزامها بالعقود المبرمة مع الحجاج.

كما حذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع كيانات غير مرخصة تروج لبرامج حج وهمية أو غير معتمدة، مؤكدة أن التسجيل عبر الشركات المرخصة والمعتمدة فقط هو الضمان الحقيقي لسلامة الحجاج وحماية حقوقهم.

وأكدت الوزارة أن حماية المواطنين وضمان حقوق شركات السياحة المصرية يأتيان في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية لتقديم موسم حج ناجح وآمن يليق بسمعة مصر وتنظيمها.

للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026

أما بالنسبة للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026، فيمكن للمواطنين الدخول إلى البوابة المصرية للحج عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي https://moi.gov.eg ، ثم اختيار بوابة الحج والعمرة، والضغط على أيقونة  الاستعلام عن طلب حج ، وإدخال الرقم القومي والكود الظاهر على الصفحة، لتظهر نتيجة القرعة واسم المحافظة.

الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية

كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 0227983000، ثم الضغط على الرقم 2 وإدخال الرقم القومي لمعرفة النتيجة فور إعلانها رسميا.

ويأتي إعلان القرعة الإلكترونية في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة والشفافية في اختيار الحجاج، وضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم، بما يحقق تجربة حج آمنة وميسرة تتماشى مع جهود الحكومة في تحسين منظومة الحج السياحي المصري وتعزيز كفاءة شركات السياحة الوطنية.

حج ضوابط الحج السياحي الحج السياحي نتيجة قرعة الحج كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج وزارة السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يبحثان استضافة البطولات العالمية

شعار الزمالك

هشام نصر يطمئن على ترتيبات سفر الزمالك إلى الإمارات قبل السوبر

أحمد الكأس

محاضرة فنية للاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد