قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة التربية والتعليم تحصل على 50 تأشيرة حج وتعلن ضوابط وشروط التقديم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تخصيص 50 تأشيرة حج لوزارة التربية والتعليم من التأشيرات المخصصة للوزارات والهيئات لموسم  حج 2026  من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الإطار عن فتح باب تلقي طلبات التقدم لاداء فريضة الحج للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ، على أن يتم تلقي الطلبات من خلال الادارة العامة لصندوق رعاية المعلمين خلال المدة المحددة (من ١ نوفمبر حتى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ )  وذلك بمقر الصندوق بديوان عام الوزارة.

الضوابط والشروط العامة للتقديم :

- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو الجهات التابعة لها من العاملين الدائمين على قوة العمل

- ألا يكون قد سبق للمتقدم اداء فريضة الحج من قبل

- ألا يكون المتقدم قد أحيل إلى المعاش قبل موعد الإعلان في ١ نوفمبر ٢٠٢٥

- أن يكون المتقدم لائقا صحيا لآداء مناسك الحج طبقا للتقارير الطبية المعتمدة من الجهة الطبية المختصة

- تقديم صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية والنموذج المعد للتقديم للحج

- الالتزام بسداد الرسوم المقررة وفق الضوابط التي ستحددها اللجنة المنظمة

- يتم المفاضلة بين المتقدمين طبقا للمعايير التي تضعها اللجنة المشكلة لتنفيذ تأشيرات الحج بالوزارة مراعاة الاولوية للأكبر سنا

- لم يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاه او المقدمة بعذ الموعد المحدد 
 

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية المصرية رسميًا عن فتح باب التقديم في قرعة الحج 2026، بدءًا من منتصف شهر أكتوبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، عبر مراكز وأقسام الشرطة بجميع المحافظات أو من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج. 

يأتي ذلك ضمن استعدادات الدولة لتنظيم موسم حج منضبط وآمن، يضمن العدالة والشفافية في اختيار الحجاج المستوفين للشروط، وفق ضوابط جديدة تركز على أحقية غير المؤدين للفريضة من قبل.

موعد التسجيل وآلية التقديم في قرعة الحج 2026

يبدأ التقديم رسميًا للحج هذا العام إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي للبوابة المصرية الموحدة للحج التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتيح للمواطنين إنشاء حساب شخصي وتقديم الطلب دون الحاجة إلى الذهاب للمقار الإدارية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم حج الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

شراكة جديدة

استثمار عقاري مشترك بين السعودية ومصر يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة

الشبكة العربية للمنظمات الأهلية تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى العربي للأرض والمناخ بشرم الشيخ

الشبكة العربية للمنظمات الأهلية تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى العربي للأرض والمناخ بشرم الشيخ

الرئيس الألماني

الرئيس الألماني شتاينماير: سعيد لحضوري افتتاح المتحف المصري الكبير.. سأتمكن من لقاء الرئيس السيسي

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد