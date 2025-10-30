وزارة التربية والتعليم تحصل على 50 تأشيرة حج وتعلن ضوابط وشروط التقديم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تخصيص 50 تأشيرة حج لوزارة التربية والتعليم من التأشيرات المخصصة للوزارات والهيئات لموسم حج 2026 من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الإطار عن فتح باب تلقي طلبات التقدم لاداء فريضة الحج للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ، على أن يتم تلقي الطلبات من خلال الادارة العامة لصندوق رعاية المعلمين خلال المدة المحددة (من ١ نوفمبر حتى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ ) وذلك بمقر الصندوق بديوان عام الوزارة.

الضوابط والشروط العامة للتقديم :

- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو الجهات التابعة لها من العاملين الدائمين على قوة العمل

- ألا يكون قد سبق للمتقدم اداء فريضة الحج من قبل

- ألا يكون المتقدم قد أحيل إلى المعاش قبل موعد الإعلان في ١ نوفمبر ٢٠٢٥

- أن يكون المتقدم لائقا صحيا لآداء مناسك الحج طبقا للتقارير الطبية المعتمدة من الجهة الطبية المختصة

- تقديم صورة شخصية حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية والنموذج المعد للتقديم للحج

- الالتزام بسداد الرسوم المقررة وفق الضوابط التي ستحددها اللجنة المنظمة

- يتم المفاضلة بين المتقدمين طبقا للمعايير التي تضعها اللجنة المشكلة لتنفيذ تأشيرات الحج بالوزارة مراعاة الاولوية للأكبر سنا

- لم يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاه او المقدمة بعذ الموعد المحدد



وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية المصرية رسميًا عن فتح باب التقديم في قرعة الحج 2026، بدءًا من منتصف شهر أكتوبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، عبر مراكز وأقسام الشرطة بجميع المحافظات أو من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الدولة لتنظيم موسم حج منضبط وآمن، يضمن العدالة والشفافية في اختيار الحجاج المستوفين للشروط، وفق ضوابط جديدة تركز على أحقية غير المؤدين للفريضة من قبل.

موعد التسجيل وآلية التقديم في قرعة الحج 2026

يبدأ التقديم رسميًا للحج هذا العام إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي للبوابة المصرية الموحدة للحج التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتيح للمواطنين إنشاء حساب شخصي وتقديم الطلب دون الحاجة إلى الذهاب للمقار الإدارية.