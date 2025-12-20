محمد كريم: أستعد لتصوير أعمال جديدة داخل السعودية

أعرب الفنان محمد كريم عن سعادته وحماسه بالمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مؤكدًا أنه متحمس للغاية للدورة الحالية، خاصة مع وجود عدد من أصدقائه من نجوم هوليوود ضمن فعاليات المهرجان.

وقال الفنان محمد كريم، خلال لقاء مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد إن هناك مشروعات فنية قيد التحضير، مشيرًا إلى احتمالية وجود تصوير لأعمال جديدة داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، في إطار تعاونات فنية مرتقبة.

وكشف محمد كريم، عن تواجده مع عدد من نجوم هوليوود، من بينهم النجمة العالمية جيسيكا ألبا، لافتًا إلى أنه تجمعه علاقات مهنية بعدد من المنتجين العالميين، وأنه سبق أن التقى بهم في مناسبات فنية كبرى مثل حفلات توزيع جوائز الإيمي والجولدن جلوب في لوس أنجلوس.

وأضاف محمد كريم، أن هناك مشروع فيلم جديد جارٍ التحضير له بنظام الإنتاج المشترك «Co-production»، معربًا عن أمله في خروج العمل للنور خلال الفترة المقبلة.