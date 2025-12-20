حسن الرداد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "طه الغريب".. فيديو

كشف الفنان حسن الرداد عن تحضيره لفيلم جديد بعنوان "طه الغريب"، مؤكدًا أنه يعتبره من أبرز الأعمال التي سيقدمها خلال مسيرته الفنية كما وصفه إنه "عمل العمر".

وأوضح حسن الرداد، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيلم مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي حققت أعماله مبيعات كبيرة في السنوات الأخيرة، ويعتبر من أبرز الكتاب في مجال الرواية السينمائية.

وأضاف حسن الرداد، أن الفيلم كان قيد التحضير منذ حوالي أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه يشارك في كتابة الحوار لتقديم شخصيات حقيقية ومؤثرة.

وأشار الرداد، إلى أنه يحب العمل على هذا المشروع بسبب عمق الشخصيات المكتوبة بعناية والتي تعكس الحياة الواقعية، بعيدًا عن الشخصيات الافتراضية، كما أن فريق العمل قام بالتحضير المكثف قبل بدء التصوير لضمان تقديم نسخة مميزة وجذابة من الفيلم.

وأفاد حسن الرداد، أنه يسعى أيضًا للتعاون مع تامر حبيب في أعمال رومانسية، كما أنه يعمل حاليًا على مشروع فيلم أكشن كوميدي سيقدم فيه تجربة جديدة ومختلفة من حيث الأداء والحركة.

