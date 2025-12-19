قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صوت من الجنة.. برنامج "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ مصطفى إسماعيل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالم بالأزهر يعلق على واقعة فتاة المترو: الرجل في سن جدها واتهمته بالجنان

واقعة فتاة المترو
واقعة فتاة المترو
أحمد سعيد

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه معترض على السلوك الذي قامت به فتاة المترو، مع الشيخ الكبير، موضحًا أن الجميع يعلم أن هناك فجوة كبيرة بين ثقافة شخص وآخر، لكن في المترو هناك سيارات مخصصة للسيدات كان عليها أن تجلس بها بدلا من الجلوس أمام الرجال بهذه الطريقة.

عالم أزهري يعلق على واقعة فتاة المترو

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرجل إذا تواجد في عربات السيدات يعتبر بذلك قد ارتكب مخالفة، لكن هذه الفتاة جلست في سيارة أمام رجل كبير، وكان يجب عليها أن تحترم ثقافته، وسنه.

ولفت الشيخ مصطفى شلبي الأزهري إلى أنه يجب مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وأن ما فعلته الفتاة عدم احترام للكبير، وأن حرية الشخص تنتهي عند حرية الآخرين، وعند حدود ثقافة الآخرين.

وتابع الشيخ مصطفى شلبي الأزهري "الرجل في سن جدها، واتهمته بالجنان، وأن ما فعلته هذه الفتاة مخالفة، وأننا نجد في بعض المناطق ثقافة عدم جلوس السيدة على الأكل إلا بعد  أن ينتهي الرجال من الأكل".

تفاصيل واقعة فتاة المترو

‎وكان انتشر مقطع ظهر فيه رجل مسن من الصعيد منفعلاً بشكل كبير على إحدى الفتيات بمترو الأنفاق والتي كانت تجلس في المقعد المقابل له، اعتراضاً منه على وضعية جلوسها واضعةً ساقاً فوق الأخرى.

‎وظل الرجل المسن يصيح بأعلى صوته داخل المترو قائلاً: "ينفع تقعدي كدة قدام الرجالة؟ مفيش احترام للرجالة؟"، فيما ردت عليه الفتاة قائلة: "إنت مالك؟".

الشيخ مصطفى شلبي الأزهري الأزهر عالم أزهري يعلق على واقعة فتاة المترو واقعة فتاة المترو فتاة المترو تفاصيل واقعة فتاة المترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تعتذر عن مسلسل عاليا

إنجي كيوان

إنجي كيوان تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في مهرجان “الأفضل 2025”

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

بالصور

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد