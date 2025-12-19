عالم بالأزهر يعلق على واقعة فتاة المترو: الرجل في سن جدها واتهمته بالجنان

أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه معترض على السلوك الذي قامت به فتاة المترو، مع الشيخ الكبير، موضحًا أن الجميع يعلم أن هناك فجوة كبيرة بين ثقافة شخص وآخر، لكن في المترو هناك سيارات مخصصة للسيدات كان عليها أن تجلس بها بدلا من الجلوس أمام الرجال بهذه الطريقة.

عالم أزهري يعلق على واقعة فتاة المترو

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرجل إذا تواجد في عربات السيدات يعتبر بذلك قد ارتكب مخالفة، لكن هذه الفتاة جلست في سيارة أمام رجل كبير، وكان يجب عليها أن تحترم ثقافته، وسنه.

ولفت الشيخ مصطفى شلبي الأزهري إلى أنه يجب مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وأن ما فعلته الفتاة عدم احترام للكبير، وأن حرية الشخص تنتهي عند حرية الآخرين، وعند حدود ثقافة الآخرين.

وتابع الشيخ مصطفى شلبي الأزهري "الرجل في سن جدها، واتهمته بالجنان، وأن ما فعلته هذه الفتاة مخالفة، وأننا نجد في بعض المناطق ثقافة عدم جلوس السيدة على الأكل إلا بعد أن ينتهي الرجال من الأكل".

تفاصيل واقعة فتاة المترو

‎وكان انتشر مقطع ظهر فيه رجل مسن من الصعيد منفعلاً بشكل كبير على إحدى الفتيات بمترو الأنفاق والتي كانت تجلس في المقعد المقابل له، اعتراضاً منه على وضعية جلوسها واضعةً ساقاً فوق الأخرى.

‎وظل الرجل المسن يصيح بأعلى صوته داخل المترو قائلاً: "ينفع تقعدي كدة قدام الرجالة؟ مفيش احترام للرجالة؟"، فيما ردت عليه الفتاة قائلة: "إنت مالك؟".