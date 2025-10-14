قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
خدمات

رابط التقديم في حج القرعة 2026.. الشروط والخطوات

عبد العزيز جمال

بدأت وزارة الداخلية استعداداتها المبكرة لتنظيم موسم الحج لعام 2026، حيث أعلنت رسميًا عن فتح باب التقديم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن بعثة الوزارة، سواء إلكترونيًا عبر الإنترنت أو من خلال أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، حتى يوم الثلاثاء 28 من الشهر الجاري.

رابط التقديم الإلكتروني في حج القرعة 2026

خصصت وزارة الداخلية رابطًا إلكترونيًا رسميًا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل بحج القرعة 2026، عبر الموقع الرسمي للوزارة. https://moi.gov.eg/ 

 ويمكن الدخول إلى الرابط واتباع الخطوات المطلوبة لإدخال البيانات الشخصية ورفع المستندات بشكل إلكتروني آمن.

وأكدت الوزارة أن هذا الرابط هو الوسيلة الوحيدة المعتمدة لتقديم الطلبات، محذرة من التعامل مع أي روابط أو مواقع غير رسمية قد تستغل المواطنين أو تضللهم من خلال نشر روابط مزيفة أو غير معتمدة.

الشروط العامة للتقديم في حج القرعة 2026

حددت وزارة الداخلية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لأداء فريضة الحج ضمن بعثة القرعة الرسمية لعام 2026، وجاءت على النحو التالي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عامًا في 31 مارس 2026.
  • ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات السابقة.
  • أن يتمتع بحالة صحية جيدة تؤهله لأداء المناسك دون مشقة، مع تقديم شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية.
  • أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية حتى نهاية يونيو 2026 على الأقل.
  • بالنسبة للنساء، يشترط وجود محرم شرعي مع تقديم ما يثبت صلة القرابة.
  • وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الشروط ضروري لضمان العدالة والشفافية في اختيار الفائزين، مشددة على أن أي مخالفة في البيانات المقدمة ستؤدي إلى استبعاد الطلب تلقائيًا.

خطوات التسجيل الإلكتروني في حج القرعة 2026

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام إمكانية التسجيل الإلكتروني بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي الذي خصصته الوزارة للتقديم في حج القرعة 2026.

اختيار أيقونة "تقديم طلب حج القرعة" من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية بدقة وتشمل الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، العنوان، وجهة السفر والمحافظة.

رفع صورة بطاقة الرقم القومي من الوجهين، وجواز السفر، والصورة الشخصية ذات الخلفية البيضاء.

تحديد نوع التقديم (فردي أو مرافق)، ثم اختيار جهة السفر (برية أو جوية).

سداد رسوم التقديم إلكترونيًا عبر وسائل الدفع الرقمية المعتمدة من الوزارة.

وأوضحت الداخلية أن النظام الإلكتروني يتيح مراجعة جميع البيانات قبل الإرسال لضمان صحتها، كما يمكن للمواطن طباعة إيصال التسجيل الإلكتروني للاحتفاظ به حتى إعلان نتيجة القرعة.

التقديم عبر أقسام ومراكز الشرطة

إلى جانب التسجيل الإلكتروني، يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم يدويًا التوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة في محافظاتهم، حيث يتم تقديم الطلب ورقيًا بمعرفة الموظفين المختصين، مع إرفاق المستندات المطلوبة، على أن يتم إدخال البيانات لاحقًا في النظام المركزي الموحد.

وبعد انتهاء فترة التقديم، تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية تحت إشراف كامل من وزارة الداخلية، وبحضور ممثلي عن الجهات الرقابية والإعلامية لضمان الشفافية والنزاهة.

إعلان النتائج والإخطار الرسمي للفائزين

عقب إجراء القرعة، يتم إخطار المواطنين المقبولين بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) على أرقام الهواتف المسجلة أثناء التقديم، بالإضافة إلى إعلان النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للمتقدمين الاستعلام برقم الطلب أو الرقم القومي لمعرفة نتيجة حج القرعة 2026.

كما توفر الوزارة خدمة إلكترونية خاصة لتقديم التظلمات خلال فترة محددة بعد إعلان النتائج، مع التأكيد على أن جميع المعاملات تتم بشكل مؤمن لضمان حقوق المواطنين.

حج القرعة 2026.. خدمات مؤمنة وعدالة في الاختيار

تؤكد وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات الخاصة بحج القرعة 2026 تأتي ضمن خطة التحول الرقمي الحكومي، بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة إلكترونية آمنة تراعي السرعة والدقة والشفافية.

كما شددت على التزامها الكامل بتطبيق معايير العدالة في اختيار الفائزين من خلال القرعة الإلكترونية، التي تجرى علنًا تحت إشراف لجان مختصة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

حج القرعة 2026 رابط التقديم الإلكتروني في حج القرعة 2026 الشروط العامة للتقديم في حج القرعة 2026 نتيجة حج القرعة 2026 خطوات التسجيل الإلكتروني في حج القرعة

