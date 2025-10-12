قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي
مدرب ألمانيا يدافع عن انطلاقة نجم ليفربول.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حج القرعة 2026.. ضوابط وشروط التقديم أون لاين

حج القرعة 2026
حج القرعة 2026
عبد العزيز جمال

بدأت وزارة الداخلية اليوم الأحد في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026 ضمن نظام حج القرعة، وذلك حتى يوم الثلاثاء 28 من الشهر الجاري، في خطوة ينتظرها الآلاف من المواطنين الذين يترقبون فرصة أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

طرق التقديم لحج القرعة 2026

أتاحت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة لتقديم طلبات الحج هذا العام، تسهيلًا على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، حيث يمكن التقديم من خلال:

  • التوجه المباشر إلى أقسام ومراكز الشرطة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
  • الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية. https://moi.gov.eg/ 
  • الخدمة الصوتية المخصصة لتلقي الطلبات، والتي تتيح تسجيل البيانات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المراكز الأمنية.
  • وتهدف الوزارة من خلال هذه الوسائل المتنوعة إلى ضمان سهولة الوصول للخدمة، وتحقيق أعلى درجات التنظيم والشفافية في إجراءات التقديم.

حج القرعة

القرعة العلنية وتحديد الفائزين

أكدت وزارة الداخلية أن اختيار الفائزين سيتم عبر قرعة علنية إلكترونية في كل مديرية أمن على حدة، من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك لضمان الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وسيتم لاحقًا إعلان الجدول الزمني لإجراء القرعة في كل محافظة من قبل الإدارة العامة للشئون الإدارية، مع نشر النتائج بشكل رسمي على موقع وزارة الداخلية، إضافة إلى إرسال إشعارات للفائزين عبر الرسائل النصية.

ضوابط وشروط التقديم

وضعت وزارة الداخلية عددًا من الضوابط الصارمة التي يجب توافرها في الراغبين بالتقديم ضمن حج القرعة لعام 2026، أبرزها:

  1. تقديم الطلب شخصيًا سواء من خلال أقسام الشرطة أو عبر الإنترنت أو الخدمة الصوتية.
  2. أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول وقت التقديم، حيث لن يُقبل أي طلب يحتوي على بطاقة منتهية.
  3. يُسمح بالتقديم من أي محافظة داخل الجمهورية، دون التقيد بعنوان محل الإقامة المسجل في البطاقة.
  4. يجب اختيار جهة واحدة فقط للتقديم، سواء من خلال وزارة الداخلية أو وزارة السياحة أو وزارة التضامن الاجتماعي، ولا يُسمح بتقديم أكثر من طلب.
  5. عدم جواز التنازل عن فرصة الحج بعد غلق باب التقديم، سواء من قبل الفائز أو المرافق له.
  6. يشترط ألا يكون المتقدم أو المرافق قد سبق له أداء فريضة الحج في أي وقت سابق.

المستندات والإقرارات المطلوبة

يتعين على كل متقدم تقديم إقرار رسمي يُثبت عدم أدائه لفريضة الحج من قبل، كما يجب تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، إضافة إلى البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل، مثل محل الإقامة ورقم الهاتف وبيانات المرافق إن وُجد.

يأتي تنظيم حج القرعة لعام 2026 في إطار خطة وزارة الداخلية لتطبيق نظام موحد وعادل لاختيار الحجاج، يضمن الشفافية الكاملة في الإجراءات ويمنح جميع المواطنين فرصًا متساوية في الفوز بفرصة أداء الفريضة.

كما يهدف النظام إلى تسهيل عملية التسجيل إلكترونيًا، عبر المنصة الرسمية للوزارة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، لتقليل التكدس داخل مقار التسجيل وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في الإجراءات.

التزام صارم بالقواعد الشرعية والتنظيمية

أكدت وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات الخاصة بحج القرعة لعام 2026 تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة السياحة، لضمان الالتزام بالمعايير المعمول بها في تنظيم رحلات الحج.

كما شددت الوزارة على أنه لن يُقبل أي طلب مخالف للشروط، أو يحتوي على بيانات غير دقيقة، وأنه في حال اكتشاف أي تلاعب في الأوراق أو تزوير للبيانات سيتم استبعاد الطلب فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

توقيتات مهمة يجب الانتباه لها

موعد بدء التقديم: الأحد 12 أكتوبر 2025

موعد غلق باب التقديم: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

موعد إجراء القرعة: يُحدد لاحقًا من قبل الإدارة العامة للشئون الإدارية

إعلان النتائج: فور الانتهاء من إجراءات القرعة في كل مديرية أمن

تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات

أوضحت وزارة الداخلية أن نظام حج القرعة لعام 2026 يشمل تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم، من خلال تخصيص نسبة من التأشيرات المقررة لهم، مع توفير خدمات طبية ولوجستية ملائمة طوال فترة أداء المناسك، بدءًا من السفر وحتى العودة.

كما أشارت الوزارة إلى إمكانية اصطحاب مرافق واحد فقط لمن تزيد أعمارهم على 60 عامًا أو من ذوي الإعاقة، شريطة أن تربطهما صلة قرابة من الدرجة الأولى.

طرق التقديم لحج القرعة 2026 حج القرعة حج القرعة 2026 التقديم لحج القرعة وزارة الداخلية البوابة المصرية الموحدة للحج

